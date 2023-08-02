Путин объяснил Эрдогану причины выхода РФ из зерновой сделки

Россия готова вернуться в зерновую сделку незамедлительно, как только будут выполнены договоренности со стороны Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
«Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — отметил российский глава Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом. Итоги беседы приводит telegram-канал «Кремль. Новости». В разговоре Путин изложил причины, по которым Москва вышла из сделки — неисполнение обязательств странами Запада.
Россия готова вернуться в зерновую сделку незамедлительно, как только будут выполнены договоренности со стороны Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. «Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — отметил российский глава Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом. Итоги беседы приводит telegram-канал «Кремль. Новости». В разговоре Путин изложил причины, по которым Москва вышла из сделки — неисполнение обязательств странами Запада.