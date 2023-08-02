Путин объяснил Эрдогану причины выхода РФ из зерновой сделки

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РФ вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит свои обязательства, уточнил Владимир Путин Фото:

Россия готова вернуться в зерновую сделку незамедлительно, как только будут выполнены договоренности со стороны Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — отметил российский глава Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом. Итоги беседы приводит telegram-канал «Кремль. Новости». В разговоре Путин изложил причины, по которым Москва вышла из сделки — неисполнение обязательств странами Запада.

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Россия готова вернуться в зерновую сделку незамедлительно, как только будут выполнены договоренности со стороны Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. «Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — отметил российский глава Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом. Итоги беседы приводит telegram-канал «Кремль. Новости». В разговоре Путин изложил причины, по которым Москва вышла из сделки — неисполнение обязательств странами Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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