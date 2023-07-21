Bloomberg назвал главное невоенное преимущество России

Bloomberg: богатый урожай России поможет ей в противостоянии с Западом и Киевом

Россия имеет преимущество перед Западом из-за большого объема урожая зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Богатый урожай в России после выхода из зерновой сделки дает Москве преимущество перед Украиной и странами Запада. Об этом написали в издании Bloomberg.

«Богатый урожай означает, что Россия может навредить Украине, не вызывая роста мировых цен на продовольствие. <…> У Запада ограниченные возможности для ответа. За исключением стран НАТО, обеспечивающих сопровождение партий украинского зерна и рискующих вступить в прямую конфронтацию с Москвой, РФ имеет преимущество», — написали в материале издания.

В статье напомнили, что несколько стран Восточной Европы ввели запрет на ввоз украинского зерна на свои территории, чтобы защитить свой внутренний рынок. Пока Западу остается надеяться, что мировые цены на продовольствие вырастут, а южные государства, такие как Индия, Саудовская Аравия и Египет окажут давление на Москву. Однако пока роста цен незаметно: наоборот, мировые цены на продовольствие снизились более чем на одну пятую по сравнению с пиковым уровнем 2022 года.

В ситуации падения цен Вашингтон и Брюссель будут вынуждены пойти на уступки Москве или выплатить восточноевропейским странам большие субсидии, чтобы они разрешили ввоз зерна из Украины. «Ни один из этих вариантов не является хорошим, но Киеву понадобится помощь», — отметили в издании.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки. СМИ сообщали, что Киев на фоне прекращения черноморской инициативы будет терять порядка 500 миллионов долларов ежемесячно, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинской пшеницы на свои территории, чтобы защитить интересы своих фермеров.