02 августа 2023

Россия впервые продала подорожавшую пшеницу после выхода из зерновой сделки

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Египет закупил пшеницу из РФ по 250 долларов за тонну Фото:
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Россия впервые продала пшеницу после остановки зерновой сделки. Египетская госкомпания GASC закупила 300 тысяч тонн пшеницы из РФ по 250 долларов за тонну, сообщает итоги тендера Союз экспортеров зерна.

«Египетская госкомпания GASC на тендере 2 августа закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по 250 долларов за тонну (FOB) плюс стоимость фрахта 14 долларов из порта Кавказ. Срок поставки — 1—10 сентября 2023 года», — передает опубликованные Союзом экспортеров зерна итоги тендера газета «Коммерсант».

По мнению гендиректора «Прозерно» Владимира Петриченко, экспортеры пшеницы из России должны быть довольны итогами сделки по 250 долларов за тонну. Это свидетельствует сокращению дисконта относительно конкурентов, считает Петриченко.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ возобновление зерновой сделки возможно только после выполнения Западом условий Москвы.

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Россия впервые продала пшеницу после остановки зерновой сделки. Египетская госкомпания GASC закупила 300 тысяч тонн пшеницы из РФ по 250 долларов за тонну, сообщает итоги тендера Союз экспортеров зерна. «Египетская госкомпания GASC на тендере 2 августа закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по 250 долларов за тонну (FOB) плюс стоимость фрахта 14 долларов из порта Кавказ. Срок поставки — 1—10 сентября 2023 года», — передает опубликованные Союзом экспортеров зерна итоги тендера газета «Коммерсант». По мнению гендиректора «Прозерно» Владимира Петриченко, экспортеры пшеницы из России должны быть довольны итогами сделки по 250 долларов за тонну. Это свидетельствует сокращению дисконта относительно конкурентов, считает Петриченко. Ранее URA.RU сообщало, что Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ возобновление зерновой сделки возможно только после выполнения Западом условий Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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