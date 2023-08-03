Медведев назвал число подписавших контракт с Минобороны в 2023 году: главное к вечеру 3 августа

Медведев: контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч человек с начала 2023 года

03 августа 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

С начала 2023 года более 231 тысячи граждан подписали контракт с Министерством обороны России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 августа.