Медведев назвал число подписавших контракт с Минобороны в 2023 году: главное к вечеру 3 августа

С начала 2023 года контракт с Минобороны подписали более 230 тысяч россиян
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала 2023 года более 231 тысячи граждан подписали контракт с Министерством обороны России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 августа.
- Медведев заявил, что с начала 2023 года на службу по контракту в российскую армию принято более 231 тысячи человек. Об этом заместитель председателя заявил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, участвующие в спецоперации, должны будут страховать свои жизнь и здоровье. Компенсация будет предоставляться в случае смерти на фронте или в течение года после истечения контракта из-за увечий.
- Польша ждет краха украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы начать раздел его страны. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с URA.RU также заявил, что Варшава использует Киев для достижения своих целей.
- Российские бойцы с помощью артиллерии помешали переброске резервов ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергея Зыбинского, Киев дважды за сутки пытался перебросить свои войска.
- Командование ВСУ отправляет бойцов в атаку на краснолиманском направлении, минируя им пути отхода, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что бойцам преграждают обратный путь противотанковыми и противопехотными минами.
- Украинский военный аналитик Олег Стариков заявил, что у ВСУ не хватает сил и средств для прорыва линии, выстроенной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Он допустил, что именно поэтому Киев терпит неудачу при контрнаступлении.
- Украина используется Западом в качестве испытательного полигона для вооружения и новых тактик. Автор статьи для американского журнала 19fortyifve также назвал артиллерию главным оружием для обеих сторон конфликта.
- Военные врачи извлекли игольчатый боеприпас из сердца раненого российского бойца. Военкор Александр Сладков заявил, что восхищается медиками в рядах ВС России.
- Погода на фронте сильно мешает ВСУ при наступлении в Запорожской области. При этом такие условия играют на руку российским силам, заявил украинский военный чиновник изданию The Washington Post.
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