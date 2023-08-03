Медведев назвал число подписавших контракт с Минобороны в 2023 году: главное к вечеру 3 августа

Медведев: контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч человек с начала 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, флаг рф, флаг россии, служба по контракту, вечный огонь, солдат, контрактники
С начала 2023 года контракт с Минобороны подписали более 230 тысяч россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала 2023 года более 231 тысячи граждан подписали контракт с Министерством обороны России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 августа.

  • Медведев заявил, что с начала 2023 года на службу по контракту в российскую армию принято более 231 тысячи человек. Об этом заместитель председателя заявил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, участвующие в спецоперации, должны будут страховать свои жизнь и здоровье. Компенсация будет предоставляться в случае смерти на фронте или в течение года после истечения контракта из-за увечий.
  • Польша ждет краха украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы начать раздел его страны. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с URA.RU также заявил, что Варшава использует Киев для достижения своих целей.
  • Российские бойцы с помощью артиллерии помешали переброске резервов ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергея Зыбинского, Киев дважды за сутки пытался перебросить свои войска.
  • Командование ВСУ отправляет бойцов в атаку на краснолиманском направлении, минируя им пути отхода, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что бойцам преграждают обратный путь противотанковыми и противопехотными минами.
  • Украинский военный аналитик Олег Стариков заявил, что у ВСУ не хватает сил и средств для прорыва линии, выстроенной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Он допустил, что именно поэтому Киев терпит неудачу при контрнаступлении.
  • Украина используется Западом в качестве испытательного полигона для вооружения и новых тактик. Автор статьи для американского журнала 19fortyifve также назвал артиллерию главным оружием для обеих сторон конфликта.
  • Военные врачи извлекли игольчатый боеприпас из сердца раненого российского бойца. Военкор Александр Сладков заявил, что восхищается медиками в рядах ВС России.
  • Погода на фронте сильно мешает ВСУ при наступлении в Запорожской области. При этом такие условия играют на руку российским силам, заявил украинский военный чиновник изданию The Washington Post.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года более 231 тысячи граждан подписали контракт с Министерством обороны России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...