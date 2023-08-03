Медведев раскрыл, сколько россиян подписали контракт с Минобороны с начала года

Медведев: с начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Медведев озвучил количество россиян, подписавших контракты Фото:

С начала 2023 года более 231 тысячи россиян подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.

«С 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 тысячи человек», — сказал Дмитрий Медведев. Свое выступление на мероприятии он выложил в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о планах российских властей с 1 апреля и до конца года набрать 400 тысяч контрактников. Для этого была запущена масштабная информационная кампания. Таким образом власти намерены привлечь военнослужащих и исключить все ошибки, которые были допущены при частичной мобилизации.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года более 231 тысячи россиян подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. «С 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 тысячи человек», — сказал Дмитрий Медведев. Свое выступление на мероприятии он выложил в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о планах российских властей с 1 апреля и до конца года набрать 400 тысяч контрактников. Для этого была запущена масштабная информационная кампания. Таким образом власти намерены привлечь военнослужащих и исключить все ошибки, которые были допущены при частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...