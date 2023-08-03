Медведев раскрыл, сколько россиян подписали контракт с Минобороны с начала года

С начала 2023 года более 231 тысячи россиян подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.
«С 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 тысячи человек», — сказал Дмитрий Медведев. Свое выступление на мероприятии он выложил в своем
Ранее URA.RU сообщало о планах российских властей с 1 апреля и до конца года набрать 400 тысяч контрактников. Для этого была запущена масштабная информационная кампания. Таким образом власти намерены привлечь военнослужащих и исключить все ошибки, которые были допущены при частичной мобилизации.
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