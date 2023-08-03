Сосед помог спасти 10 заблокированных человек при пожаре в доме в Пермском крае

В Кунгуре (Пермский край), благодаря бдительности соседа, вызвавшегося экстренные службы, удалось спасти 10 человек из дома, где произошел пожар в одной из квартир. Людям мешало выбраться наружу плотное задымление, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома <…> поступило 3 августа в 10:28 от бдительного соседа с пятого этажа, вовремя почувствовавшего запах дыма. <…> Было установлено, что происходит открытое горение бытовых вещей и имущества квартиры. Существовала угроза жизни и здоровью людей, которые из-за плотного задымления не смогли самостоятельно выбраться наружу. <…> При помощи спецустройств были спасены 10 человек, три из которых — дети», — пояснили в пресс-службе ведомства, сообщение опубликовано на сайте.
В тушении принимали участие 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила три квадратных метра.
Ранее на пожаре был спасен мужчина, которого разбудила и вывела на свежий воздух его жена. Инцидент произошел в Октябрьском городском округе.
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