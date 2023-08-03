Пермяк, укравший с банковской карты 6 тысяч рублей, отправится в колонию почти на 4 года

04 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

За кражу шести тысяч рублей пермяк получил реальный срок в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лысьвенский городской суд Пермского края приговорил к реальному сроку местного жителя, укравшего с банковской карты незнакомого ему мужчины более шести тысяч рублей. О подробностях уголовного дела сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Осужденный в суде пояснил, что нашел банковскую карту возле подъезда своего дома и решил не возвращать ее владельцу. «39-летний житель Лысьвы сообщил в полицию, что обнаружил пропажу банковской карты, когда увидел уведомления о списании со счета более шести тысяч рублей в различных торговых точках и аптеках города. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Он пояснил, что нашел банковскую карту возле подъезда своего дома и решил не возвращать ее владельцу, а использовать в личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. На чужие деньги лысьвенец купил парфюм, продукты питания и сигареты. Свою вину в содеянном он полностью признал и возместил причиненный потерпевшему ущерб. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд признал вину мужчины в совершении преступления и приговорил 3,9 годам колонии строго режима. В полицейском главке уточняют, что мужчина ранее имел судимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лысьвенский городской суд Пермского края приговорил к реальному сроку местного жителя, укравшего с банковской карты незнакомого ему мужчины более шести тысяч рублей. О подробностях уголовного дела сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Осужденный в суде пояснил, что нашел банковскую карту возле подъезда своего дома и решил не возвращать ее владельцу. «39-летний житель Лысьвы сообщил в полицию, что обнаружил пропажу банковской карты, когда увидел уведомления о списании со счета более шести тысяч рублей в различных торговых точках и аптеках города. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Он пояснил, что нашел банковскую карту возле подъезда своего дома и решил не возвращать ее владельцу, а использовать в личных целях», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. На чужие деньги лысьвенец купил парфюм, продукты питания и сигареты. Свою вину в содеянном он полностью признал и возместил причиненный потерпевшему ущерб. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд признал вину мужчины в совершении преступления и приговорил 3,9 годам колонии строго режима. В полицейском главке уточняют, что мужчина ранее имел судимость.