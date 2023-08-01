Пермяк оплатил покупки чужой картой и отправился в колонию особого режима

Суд приговорил жителя Чайковского (Пермский край) к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу с банковского счета. Осужденный потратил на свои покупки около четырех тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте. 37-летний мужчина ранее уже был судим.
Следствие установило, что в мае ткущего года похититель нашел на одной из остановок города потерянное портмоне. В кошельке оказалась банковская карта, с которой местный житель решил оплатить свои покупки. На чужие средства мужчина купил алкоголь, еду и цветы для своей знакомой. Вскоре после этого злоумышленник был задержан полицейскими.
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