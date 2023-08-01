01 августа 2023

Пермяк оплатил покупки чужой картой и отправился в колонию особого режима

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
За хищение 4 тысяч рублей мужчину отправили в колонию на 2 года Фото:

Суд приговорил жителя Чайковского (Пермский край) к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу с банковского счета. Осужденный потратил на свои покупки около четырех тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте. 37-летний мужчина ранее уже был судим.

Следствие установило, что в мае ткущего года похититель нашел на одной из остановок города потерянное портмоне. В кошельке оказалась банковская карта, с которой местный житель решил оплатить свои покупки. На чужие средства мужчина купил алкоголь, еду и цветы для своей знакомой. Вскоре после этого злоумышленник был задержан полицейскими.

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Суд приговорил жителя Чайковского (Пермский край) к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу с банковского счета. Осужденный потратил на свои покупки около четырех тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится на сайте. 37-летний мужчина ранее уже был судим. Следствие установило, что в мае ткущего года похититель нашел на одной из остановок города потерянное портмоне. В кошельке оказалась банковская карта, с которой местный житель решил оплатить свои покупки. На чужие средства мужчина купил алкоголь, еду и цветы для своей знакомой. Вскоре после этого злоумышленник был задержан полицейскими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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