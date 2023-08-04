04 августа 2023

Челябинские туристы застряли на подъемнике на курорте «Абзаково». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всесезонный курорт Губаха. Пермский край. Пермь, кресельный подьемник, курорт губаха
Туристы провели в воздухе 20 минут Фото:

Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) застряли на подъемнике на курорте «Абзаково» (Башкирия). В воздухе они провели порядка 20 минут.

«Абзаково. Подъемник. Висим уже 20 минут без движения», — сообщил один из участников паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Другие туристы сообщили, что их сняли с подъемника на середине пути. Им пообещали автобус, который доставит их обратно в дом отдыха. Однако он так и не приехал, туристы пошли обратно пешком. Редакцию URA.RU запросила комментарий у администрации курорта. Он будет опубликован, как только поступит.

Туристы зависли в воздухе из-за проблем с подъемником
Туристы зависли в воздухе из-за проблем с подъемником
Туристам пришлось добираться обратно пешком
Туристам пришлось добираться обратно пешком

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) застряли на подъемнике на курорте «Абзаково» (Башкирия). В воздухе они провели порядка 20 минут. «Абзаково. Подъемник. Висим уже 20 минут без движения», — сообщил один из участников паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Другие туристы сообщили, что их сняли с подъемника на середине пути. Им пообещали автобус, который доставит их обратно в дом отдыха. Однако он так и не приехал, туристы пошли обратно пешком. Редакцию URA.RU запросила комментарий у администрации курорта. Он будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...