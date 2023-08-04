Туристы провели в воздухе 20 минут
Туристы из Магнитогорска (Челябинская область) застряли на подъемнике на курорте «Абзаково» (Башкирия). В воздухе они провели порядка 20 минут.
«Абзаково. Подъемник. Висим уже 20 минут без движения», — сообщил один из участников паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Другие туристы сообщили, что их сняли с подъемника на середине пути. Им пообещали автобус, который доставит их обратно в дом отдыха. Однако он так и не приехал, туристы пошли обратно пешком. Редакцию URA.RU запросила комментарий у администрации курорта. Он будет опубликован, как только поступит.
Туристы зависли в воздухе из-за проблем с подъемником
Туристам пришлось добираться обратно пешком
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