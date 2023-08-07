В Екатеринбурге мужчине восстановили раздавленное мусоровозом лицо

07 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Свердловские врачи восстановили раздавленное мусоровозом лицо Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 64-летнему водителю мусоровоза из Ревды восстановили лицо, раздавленное его грузовиком. После операции у мужчины почти не осталось следов травм. «ЧП произошло во время загрузки мусора в машину: мужчина до сих пор не может понять, произошел ли какой-то технический сбой или он сам случайно задел рычаг закрытия заднего борта. Этот борт и придавил голову к кузову, переломав все кости с правой стороны <…> Пострадавшему провели сложнейшую операцию, чтобы устранить последствия травмы. Вмешательство прошло успешно», — сказали в департаменте информполитики. Там отметили, что челюстно-лицевые хирурги сделали лишь два небольших разреза в области уха и нижнего века, чтобы на лице у пострадавшего практически не осталось следов от полученных травм. Учитывая, что операция прошла успешно, уже на следующее утро пациент чувствовал себя нормально и пошел на поправку.

В Екатеринбурге 64-летнему водителю мусоровоза из Ревды восстановили лицо, раздавленное его грузовиком. После операции у мужчины почти не осталось следов травм. «ЧП произошло во время загрузки мусора в машину: мужчина до сих пор не может понять, произошел ли какой-то технический сбой или он сам случайно задел рычаг закрытия заднего борта. Этот борт и придавил голову к кузову, переломав все кости с правой стороны <…> Пострадавшему провели сложнейшую операцию, чтобы устранить последствия травмы. Вмешательство прошло успешно», — сказали в департаменте информполитики. Там отметили, что челюстно-лицевые хирурги сделали лишь два небольших разреза в области уха и нижнего века, чтобы на лице у пострадавшего практически не осталось следов от полученных травм. Учитывая, что операция прошла успешно, уже на следующее утро пациент чувствовал себя нормально и пошел на поправку.