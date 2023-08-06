06 августа 2023

В Перми мужчина пнул ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, продукты питания
Поход в магазин обернулся для мальчика ударом от взрослого Фото:

В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» мужчина напал на ребенка. Он пнул 8-летнего мальчика возле кассы. Об этом журналистам рассказал отец ребенка.

«По словам отца ребенка, Евгения, мужчине не понравилось, что мальчик слишком долго складывает продукты в пакет. Неизвестный в течение 10-15 секунд ругался матом, мальчик не выдержал этого и заплакал. Затем мужчина пнул ребенка по ноге и вышел из магазина», — пишет Properm.

Родители мальчика подали заявление в полицию. Силовики установили личность мужчины. Сейчас они проводят проверку.

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В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» мужчина напал на ребенка. Он пнул 8-летнего мальчика возле кассы. Об этом журналистам рассказал отец ребенка. «По словам отца ребенка, Евгения, мужчине не понравилось, что мальчик слишком долго складывает продукты в пакет. Неизвестный в течение 10-15 секунд ругался матом, мальчик не выдержал этого и заплакал. Затем мужчина пнул ребенка по ноге и вышел из магазина», — пишет Properm. Родители мальчика подали заявление в полицию. Силовики установили личность мужчины. Сейчас они проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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