В Перми мужчина пнул ребенка

Поход в магазин обернулся для мальчика ударом от взрослого
В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» мужчина напал на ребенка. Он пнул 8-летнего мальчика возле кассы. Об этом журналистам рассказал отец ребенка.
«По словам отца ребенка, Евгения, мужчине не понравилось, что мальчик слишком долго складывает продукты в пакет. Неизвестный в течение 10-15 секунд ругался матом, мальчик не выдержал этого и заплакал. Затем мужчина пнул ребенка по ноге и вышел из магазина», — пишет Properm.
Родители мальчика подали заявление в полицию. Силовики установили личность мужчины. Сейчас они проводят проверку.
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