В Перми мужчина пнул ребенка

07 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Поход в магазин обернулся для мальчика ударом от взрослого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» мужчина напал на ребенка. Он пнул 8-летнего мальчика возле кассы. Об этом журналистам рассказал отец ребенка. «По словам отца ребенка, Евгения, мужчине не понравилось, что мальчик слишком долго складывает продукты в пакет. Неизвестный в течение 10-15 секунд ругался матом, мальчик не выдержал этого и заплакал. Затем мужчина пнул ребенка по ноге и вышел из магазина», — пишет Properm. Родители мальчика подали заявление в полицию. Силовики установили личность мужчины. Сейчас они проводят проверку.

В одном из пермских магазинов сети «Пятерочка» мужчина напал на ребенка. Он пнул 8-летнего мальчика возле кассы. Об этом журналистам рассказал отец ребенка. «По словам отца ребенка, Евгения, мужчине не понравилось, что мальчик слишком долго складывает продукты в пакет. Неизвестный в течение 10-15 секунд ругался матом, мальчик не выдержал этого и заплакал. Затем мужчина пнул ребенка по ноге и вышел из магазина», — пишет Properm. Родители мальчика подали заявление в полицию. Силовики установили личность мужчины. Сейчас они проводят проверку.