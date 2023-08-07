Бывший свердловский топ-чиновник получил новую должность в Забайкалье

Бывший директор свердловского управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин назначен исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в Забайкальском крае. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края.
«Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края», — сообщили на официальном портале Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение 8 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что с 19 июня Игорь Дубровин был назначен вице-премьером Забайкальского края. В Свердловской области чиновник ранее возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года).
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