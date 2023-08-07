07 августа 2023

Бывший свердловский топ-чиновник получил новую должность в Забайкалье

Дубровин стал исполняющим обязанности главы Минстроя в Забайкалье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, дубровин игорь
Игорь Дубровин стал исполняющим обязанности главы Минстроя в Забайкалье с 8 августа Фото:

Бывший директор свердловского управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин назначен исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в Забайкальском крае. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края.

«Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края», — сообщили на официальном портале Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение 8 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что с 19 июня Игорь Дубровин был назначен вице-премьером Забайкальского края. В Свердловской области чиновник ранее возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор свердловского управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин назначен исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в Забайкальском крае. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края. «Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края», — сообщили на официальном портале Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение 8 августа. Ранее URA.RU сообщало, что с 19 июня Игорь Дубровин был назначен вице-премьером Забайкальского края. В Свердловской области чиновник ранее возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...