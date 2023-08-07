Бывший свердловский топ-чиновник получил новую должность в Забайкалье Дубровин стал исполняющим обязанности главы Минстроя в Забайкалье 08 августа 2023 в 06:37 Размер текста - 17 + Игорь Дубровин стал исполняющим обязанности главы Минстроя в Забайкалье с 8 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший директор свердловского управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин назначен исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в Забайкальском крае. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края. «Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края», — сообщили на официальном портале Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение 8 августа. Ранее URA.RU сообщало, что с 19 июня Игорь Дубровин был назначен вице-премьером Забайкальского края. В Свердловской области чиновник ранее возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года). Бывший директор свердловского управления капстроительства (УКС) Игорь Дубровин назначен исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в Забайкальском крае. Об этом сообщили на официальном портале Забайкальского края. «Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края», — сообщили на официальном портале Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение 8 августа. Ранее URA.RU сообщало, что с 19 июня Игорь Дубровин был назначен вице-премьером Забайкальского края. В Свердловской области чиновник ранее возглавлял АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» и екатеринбургский «Водоканал» (8 апреля-3 июля 2019 года). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям