07 августа 2023

В Пермском крае пятеро детей остались без дома из-за короткого замыкания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Площадь горения составила 48 квадратных метров Фото:

В деревне Карагайцы в Пермском крае из-за пожара семья из шести человек лишилась крыши над головой, из них пятеро — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение веранды и кровли частного жилого дома. На пожаре самостоятельно до прибытия подразделений эвакуированы 6 человек (в том числе 5 детей)», — рассказали в пресс-службе. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.

В тушении пожара принимали участие 11 пожарных 4 единицами техники. Потушить пожар удалось за 12 минут после его локализации. Площадь огня составила 48 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало о том, как пожарные спасли из горящей квартиры 10 человек. Жильцы не могли выбраться самостоятельно из-за плотного задымления.

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В деревне Карагайцы в Пермском крае из-за пожара семья из шести человек лишилась крыши над головой, из них пятеро — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение веранды и кровли частного жилого дома. На пожаре самостоятельно до прибытия подразделений эвакуированы 6 человек (в том числе 5 детей)», — рассказали в пресс-службе. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание. В тушении пожара принимали участие 11 пожарных 4 единицами техники. Потушить пожар удалось за 12 минут после его локализации. Площадь огня составила 48 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало о том, как пожарные спасли из горящей квартиры 10 человек. Жильцы не могли выбраться самостоятельно из-за плотного задымления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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