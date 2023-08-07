В Пермском крае пятеро детей остались без дома из-за короткого замыкания

В деревне Карагайцы в Пермском крае из-за пожара семья из шести человек лишилась крыши над головой, из них пятеро — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение веранды и кровли частного жилого дома. На пожаре самостоятельно до прибытия подразделений эвакуированы 6 человек (в том числе 5 детей)», — рассказали в пресс-службе. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.
В тушении пожара принимали участие 11 пожарных 4 единицами техники. Потушить пожар удалось за 12 минут после его локализации. Площадь огня составила 48 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало о том, как пожарные спасли из горящей квартиры 10 человек. Жильцы не могли выбраться самостоятельно из-за плотного задымления.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.