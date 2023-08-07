Пермская клиника ищет врача на зарплату от 300 тысяч

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в августе стал врач стоматолог-ортопед в частной клинике. Будущему сотруднику предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.
От кандидата требуется более пяти лет опыта работы, диплом, интернатуру и ординатуру. Зарплату в 300 тысяч рублей специалист будет получать в начале карьеры, дальше работодатель обещает увеличение оплаты труда по мере развития сотрудника.
Также в топ самых высокооплачиваемых работ августа в Перми попала вакансия водителя с категорией Е с зарплатой 123 тысячи рублей. На третьем месте расположился руководитель производства компании «Лента» с оплатой труда от 107 тысяч рублей, на четвертом — менеджер по продажам промышленного оборудования с зарплатой от 100 тысяч рублей. Пятерку самых высокооплачиваемых работ в Перми замыкает должность оператора-наладчика станков с ЧПУ на пермский трубопроводный завод. Рабочему готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.
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