07 августа 2023

Пермская клиника ищет врача на зарплату от 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Работодатель обещает будущему стоматологу возможность увеличить зарплату Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в августе стал врач стоматолог-ортопед в частной клинике. Будущему сотруднику предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.

От кандидата требуется более пяти лет опыта работы, диплом, интернатуру и ординатуру. Зарплату в 300 тысяч рублей специалист будет получать в начале карьеры, дальше работодатель обещает увеличение оплаты труда по мере развития сотрудника.

Также в топ самых высокооплачиваемых работ августа в Перми попала вакансия водителя с категорией Е с зарплатой 123 тысячи рублей. На третьем месте расположился руководитель производства компании «Лента» с оплатой труда от 107 тысяч рублей, на четвертом — менеджер по продажам промышленного оборудования с зарплатой от 100 тысяч рублей. Пятерку самых высокооплачиваемых работ в Перми замыкает должность оператора-наладчика станков с ЧПУ на пермский трубопроводный завод. Рабочему готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в августе стал врач стоматолог-ортопед в частной клинике. Будущему сотруднику предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob. От кандидата требуется более пяти лет опыта работы, диплом, интернатуру и ординатуру. Зарплату в 300 тысяч рублей специалист будет получать в начале карьеры, дальше работодатель обещает увеличение оплаты труда по мере развития сотрудника. Также в топ самых высокооплачиваемых работ августа в Перми попала вакансия водителя с категорией Е с зарплатой 123 тысячи рублей. На третьем месте расположился руководитель производства компании «Лента» с оплатой труда от 107 тысяч рублей, на четвертом — менеджер по продажам промышленного оборудования с зарплатой от 100 тысяч рублей. Пятерку самых высокооплачиваемых работ в Перми замыкает должность оператора-наладчика станков с ЧПУ на пермский трубопроводный завод. Рабочему готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...