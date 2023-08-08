08 августа 2023
07 августа 2023

Следователи из ХМАО вернули государству почти миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО Михаил Мокшин. Ханты-Мансийск, мокшин михаил
Мокшин подвел итоги работы СУ СК России по ХМАО за первое полугодие Фото:

Благодаря работе следователей Ханты-Мансийского автономного округа в бюджет государства поступило более 900 млн рублей. В региональном следственном управлении СК России подвели итоги работы.

«Состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы следственных органов в первом полугодии 2023 года. Руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин отметил эффективность проведенной следственной работы по противодействию налоговым преступлениям. По расследованным уголовным делам в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В этом году следователи в ХМАО раскрыли 813 преступлений, из них 126 коррупционных. Возбудили 739 уголовных дел, в том числе 89 о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних.

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Благодаря работе следователей Ханты-Мансийского автономного округа в бюджет государства поступило более 900 млн рублей. В региональном следственном управлении СК России подвели итоги работы. «Состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы следственных органов в первом полугодии 2023 года. Руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин отметил эффективность проведенной следственной работы по противодействию налоговым преступлениям. По расследованным уголовным делам в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства. В этом году следователи в ХМАО раскрыли 813 преступлений, из них 126 коррупционных. Возбудили 739 уголовных дел, в том числе 89 о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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