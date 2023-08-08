Следователи из ХМАО вернули государству почти миллиард рублей

Благодаря работе следователей Ханты-Мансийского автономного округа в бюджет государства поступило более 900 млн рублей. В региональном следственном управлении СК России подвели итоги работы.
«Состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы следственных органов в первом полугодии 2023 года. Руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин отметил эффективность проведенной следственной работы по противодействию налоговым преступлениям. По расследованным уголовным делам в бюджет государства возмещено более 900 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.
В этом году следователи в ХМАО раскрыли 813 преступлений, из них 126 коррупционных. Возбудили 739 уголовных дел, в том числе 89 о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних.
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