Реконструкцию скандальной дороги в ХМАО приостановили после жалобы жителей губернатору

Губернатор ХМАО Наталья Комарова инициировала приостановку строительства дороги в Югорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство четырехполосной дороги в Югорске (ХМАО) приостановили после жалобы жителей города губернатору округа Наталье Комаровой. Власти Югорска на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что работы по улице Магистральной прекратили до 20 августа.

«До 20 августа работы по реконструкции ул. Магистральная приостановлены. Жители нескольких домов, расположенных в пределах ул. Магистральной, обратились к губернатору Югры на личном приеме из-за возможных нарушений при реализации проекта», — сообщает официальный портал города.

Комарова распорядилась остановить процесс строительства дороги. Проект транспортного пути в Югорске власти утвердили девять лет назад, в мае 2023 года начались работы по реконструкции трассы.

Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) попросили губернатора округа остановить строительство четырехполосной дороги в частном секторе города. Они сообщили Комаровой, что ширина планируемой трассы по проекту больше расстояния между заборами противоположных домов.