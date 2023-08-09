Главный госпиталь Нижнего Тагила проводит сложнейшие операции жителям Луганска

В медицинском центре Нижнего Тагила оперируют пациентов из Луганска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина, который находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область), проводит сложнейшие операции по замене суставов пациентам из Луганска. Об этом URA.RU рассказали в медицинском учреждении.

«Нижний Тагил один из первых протянул руку помощи в оказании высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Луганск. Многие люди из городов, находящихся в зоне проведения СВО, испытывают сложности получения плановой медпомощи по различным направлениям. Одно из востребованных направлений — эндопротезирование (замена) крупных суставов. Для Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В.В. Тетюхина, созданного на основе государственно-частного партнерства при поддержке правительства Свердловской области, данное направление является ведущим», — отметили в медцентре.

Центр имеет возможность проводить 4500 подобных операций в год. Дополнительное удобство для пациентов из отдаленных регионов заключается в том, что на начальном этапе переговоры проводятся дистанционно: отсылаются снимки и заключение лечащего врача. Пациент приезжает в клинику уже ко дню госпитализации.

«Медицинский центр располагает возможностью по организации полного цикла лечения — от диагностики до оперативного лечения с последующей реабилитацией. На сегодняшний день успешно проведено уже 2 операции по замене суставов для жителей Луганска. Всего же за период работы центра — более 1500 операций для жителей из 64-х регионов России. Транспортная доступность позволяет без особого труда добраться до клинического центра почти из любой точки России даже маломобильным людям», — отметили в госпитале им. В.В. Тетюхина.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина готов оказывать помощь не только для жителей ЛНР, но и для других присоединенных территорий. Помощь будет оказываться до тех пор, пока в полном объеме не заработают местные медицинские центры. 17 мая 2022 года главами городов Владиславом Пинаевым и Манолисом Пилавовым было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Тагилом и Луганском.