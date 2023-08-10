Жители Сургута раскритиковали ресторан Chicko, ставший звездой «Тик тока»

Сургутяне раскритиковали ресторан Chicko Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) раскритиковали ресторан корейского стрит-фуда Chicko, который завоевал армию поклонников в «Тик-токе», — на страницу в соцсети подписано почти 900 тысяч человек. В разговоре с URA.RU посетители возмутились длинными очередями, а также сургутяне посчитали меню заведения однообразным.

«Очень ждали открытия корейского ресторана в городе, но разочаровались при первом же посещении. Ожидали увидеть более разнообразное меню, а на деле — выбрать практически не из чего. К тому же, ждали 20 минут, пока освободится место», — рассказал URA.RU один из клиентов.

В самом ресторане агентству подтвердили, что действительно получали недовольные отзывы от клиентов. Со дня открытия руководству заведения поступило более 50 жалоб. «В нашем ресторане представлены корейские блюда, адаптированные к русскому менталитету. Меню вполне достаточно, так как открылись мы месяц назад. Касаемо очереди — эта история нам не подвластна, надеемся на адекватное понимание гостей. У нас есть услуга еды навынос, посетители могут разместиться на уличной площадке. Зимой эта услуга [еды на вынос] также будет работать», — прокомментировала URA.RU управляющая рестораном Chicko в Сургуте Елена Киргизова.

Менеджер уточнила, что каждый негативный отзыв ресторан индивидуально прорабатывает. Сейчас заведение также работает на увеличением скорости отдачи блюд клиентам, а уже в сентябре ресторан планирует частично обновить меню.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии ресторана Chicko. Заведение вызвало ажиотаж среди сургутян, а сотрудникам ресторана пришлось ввести QR-коды для заказа еды с собой.