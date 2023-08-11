Прокуратура Ленинского района разберется с затоплением двора и нерабочей ливневкой в Челябинске

Прокуратурой проводится проверка по публикации СМИ о жалобах на потоп во дворе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Прокуратура Ленинского района поставила на контроль устранение ситуации с затоплением дворовых проездов по улицам Энергетиков и Дзержинского в Челябинске. На данный момент ведомством проводится проверка по публикации СМИ о жалобах на потоп и нерабочую ливневку во дворе Ленинского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района города Челябинска проводит проверку по публикации СМИ о затоплении дворовых проездов вблизи многоквартирных домов № 6 и №8 по улицам Энергетиков и Дзержинского. В настоящее время сотрудниками управляющей компании, МУП „ПОВВ“ и МБУ „ЭВИС“ принимаются меры к осушению прилегающей территории домов и очистке канализационного коллектора», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске 9 августа из-за ливня затопило двор по адресу улица Энергетиков, 6. На жалобы жителей о том, что из-за воды они не могут выйти из подьезда, в управляющей компании «Титан» предлагали жильцам подождать, ссылаясь на то, что вода скоро «сама уйдет», сообщает издание «74.ru».

В настоящий момент прокуратурой района решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования в отношении виновных должностных лиц. Подобные меры связаны с выявленными нарушениями жилищного законодательства.