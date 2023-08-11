В Челябинске загорелся автовокзал «Северные ворота»

Пожар в здании автовокзала «Северные ворота» локализован
В Челябинске вечером 11 августа в здании автовокзала «Северные ворота» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Поступило сообщение о выезде подразделений на здание автовокзала „Северные ворота“. В здании происходило горение в бытовке на 3 этаже на S — 10 кв.м», — уточнили в ведомстве.
Здание автовокзала «Северные ворота» самостоятельно покинули пять человек. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.
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