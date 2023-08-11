В Челябинске загорелся автовокзал «Северные ворота»

11 августа 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Пожар в здании автовокзала «Северные ворота» локализован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске вечером 11 августа в здании автовокзала «Северные ворота» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Поступило сообщение о выезде подразделений на здание автовокзала „Северные ворота“. В здании происходило горение в бытовке на 3 этаже на S — 10 кв.м», — уточнили в ведомстве. Здание автовокзала «Северные ворота» самостоятельно покинули пять человек. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

В Челябинске вечером 11 августа в здании автовокзала «Северные ворота» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Поступило сообщение о выезде подразделений на здание автовокзала „Северные ворота“. В здании происходило горение в бытовке на 3 этаже на S — 10 кв.м», — уточнили в ведомстве. Здание автовокзала «Северные ворота» самостоятельно покинули пять человек. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.