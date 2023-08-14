14 августа 2023

Житель ХМАО атаковал парковку из-за ненависти к автомобилям

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Мужчина скинул канистру на автомобиль Фото:

Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на иномарку, которая была припаркована у дома. Мужчина объяснил свой поступок ненавистью к автомобилям.

«Подозреваемый поднялся на 15 этаж жилого дома по запасной лестнице и скидывал различные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась 5 литровая канистра, которая повредила иномарку заявительницы. Подозреваемый признался в содеянном, а причиной своего поступка назвал ненависть к припаркованным автомобилям», — говорится на сайте УМВД по ХМАО.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Им оказался судимый мужчина 40 лет. Он был пьян.

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Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на иномарку, которая была припаркована у дома. Мужчина объяснил свой поступок ненавистью к автомобилям. «Подозреваемый поднялся на 15 этаж жилого дома по запасной лестнице и скидывал различные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась 5 литровая канистра, которая повредила иномарку заявительницы. Подозреваемый признался в содеянном, а причиной своего поступка назвал ненависть к припаркованным автомобилям», — говорится на сайте УМВД по ХМАО. Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Им оказался судимый мужчина 40 лет. Он был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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