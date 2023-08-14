Житель ХМАО атаковал парковку из-за ненависти к автомобилям 15 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 + Мужчина скинул канистру на автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на иномарку, которая была припаркована у дома. Мужчина объяснил свой поступок ненавистью к автомобилям. «Подозреваемый поднялся на 15 этаж жилого дома по запасной лестнице и скидывал различные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась 5 литровая канистра, которая повредила иномарку заявительницы. Подозреваемый признался в содеянном, а причиной своего поступка назвал ненависть к припаркованным автомобилям», — говорится на сайте УМВД по ХМАО. Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Им оказался судимый мужчина 40 лет. Он был пьян. Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на иномарку, которая была припаркована у дома. Мужчина объяснил свой поступок ненавистью к автомобилям. «Подозреваемый поднялся на 15 этаж жилого дома по запасной лестнице и скидывал различные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась 5 литровая канистра, которая повредила иномарку заявительницы. Подозреваемый признался в содеянном, а причиной своего поступка назвал ненависть к припаркованным автомобилям», — говорится на сайте УМВД по ХМАО. Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Им оказался судимый мужчина 40 лет. Он был пьян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям