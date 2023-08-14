Житель ХМАО атаковал парковку из-за ненависти к автомобилям

Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на иномарку, которая была припаркована у дома. Мужчина объяснил свой поступок ненавистью к автомобилям.
«Подозреваемый поднялся на 15 этаж жилого дома по запасной лестнице и скидывал различные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась 5 литровая канистра, которая повредила иномарку заявительницы. Подозреваемый признался в содеянном, а причиной своего поступка назвал ненависть к припаркованным автомобилям», — говорится на сайте УМВД по ХМАО.
Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Им оказался судимый мужчина 40 лет. Он был пьян.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.