Челябинский губернатор Текслер проверил строительство новых объектов в ДНР. Фото, видео

15 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер проверил ход ремонтных работ в школах, детсадах, поликлинике и МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер проверил строительство новых объектов в Ясиноватой (ДНР), подшефной территории Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Самое главное то, что мы делаем сейчас — это социальные объекты. Несколько школ, детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», — передает слова Текслера пресс-служба. Губернатор посмотрел, как ведутся работы по восстановлению объектов. В зданиях МФЦ объекты должны сдать к концу 2023 года. Текслер поручил благоустроить и территорию вокруг. В детской поликлинике завершают инженерные работы и капитальный ремонт. Губернатор также поставил задачу организовать общественное пространство. Он также передал мэру Ясиноватой Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб и направил мусоровоз. «Считаю, что динамика неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом», — заявил Текслер. В рамках визита Текслер также посетил Волновахский район ДНР. Он проверил восстановление жилых домов, храма, детсада, стоматологии и асфальтного покрытия. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях. В рамках визита Алексей Текслер посетил местную школу и пообщался с ее коллективом фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Текслер поручил благоустроить территории вокруг объектов реконструкции фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Главной задачей губернатор обозначил восстановление социальных объектов фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский губернатор Алексей Текслер проверил строительство новых объектов в Ясиноватой (ДНР), подшефной территории Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Самое главное то, что мы делаем сейчас — это социальные объекты. Несколько школ, детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», — передает слова Текслера пресс-служба. Губернатор посмотрел, как ведутся работы по восстановлению объектов. В зданиях МФЦ объекты должны сдать к концу 2023 года. Текслер поручил благоустроить и территорию вокруг. В детской поликлинике завершают инженерные работы и капитальный ремонт. Губернатор также поставил задачу организовать общественное пространство. Он также передал мэру Ясиноватой Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб и направил мусоровоз. «Считаю, что динамика неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом», — заявил Текслер. В рамках визита Текслер также посетил Волновахский район ДНР. Он проверил восстановление жилых домов, храма, детсада, стоматологии и асфальтного покрытия. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.