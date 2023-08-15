Челябинский губернатор Алексей Текслер проверил строительство новых объектов в Ясиноватой (ДНР), подшефной территории Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Самое главное то, что мы делаем сейчас — это социальные объекты. Несколько школ, детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», — передает слова Текслера пресс-служба.
Губернатор посмотрел, как ведутся работы по восстановлению объектов. В зданиях МФЦ объекты должны сдать к концу 2023 года. Текслер поручил благоустроить и территорию вокруг. В детской поликлинике завершают инженерные работы и капитальный ремонт. Губернатор также поставил задачу организовать общественное пространство. Он также передал мэру Ясиноватой Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб и направил мусоровоз.
«Считаю, что динамика неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом», — заявил Текслер.
В рамках визита Текслер также посетил Волновахский район ДНР. Он проверил восстановление жилых домов, храма, детсада, стоматологии и асфальтного покрытия.
Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.
В рамках визита Алексей Текслер посетил местную школу и пообщался с ее коллективом
фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Текслер поручил благоустроить территории вокруг объектов реконструкции
фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Главной задачей губернатор обозначил восстановление социальных объектов
фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Челябинский губернатор Алексей Текслер проверил строительство новых объектов в Ясиноватой (ДНР), подшефной территории Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Самое главное то, что мы делаем сейчас — это социальные объекты. Несколько школ, детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно несмотря на то, что он прифронтовой», — передает слова Текслера пресс-служба. Губернатор посмотрел, как ведутся работы по восстановлению объектов. В зданиях МФЦ объекты должны сдать к концу 2023 года. Текслер поручил благоустроить и территорию вокруг. В детской поликлинике завершают инженерные работы и капитальный ремонт. Губернатор также поставил задачу организовать общественное пространство. Он также передал мэру Ясиноватой Дмитрию Шевченко машину «Урал» для коммунальных служб и направил мусоровоз. «Считаю, что динамика неплохая, мы и дальше будем помогать Ясиноватой. И мы работаем для того, чтобы в Ясиноватой была возможность полноценно жить, трудиться, создавать семью. Челябинск и Ясиноватая вместе, всегда рядом», — заявил Текслер. В рамках визита Текслер также посетил Волновахский район ДНР. Он проверил восстановление жилых домов, храма, детсада, стоматологии и асфальтного покрытия. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает им с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.