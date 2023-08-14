14 августа 2023

В Пермском крае ушел из жизни священник Соликамской епархии Константин Герман

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Храм Николая Чудотворца в Быньгах Свердловской области., рождество, христианство, пасха, церковная служба, ставит свечку, обряд, традиции, религия, православие
Отпевать усопшего будет архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима Фото:

На 39-м году жизни 14 августа скончался клирик Усольского Спасо-Преображенского женского монастыря, иерей Константин Герман. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает Соликамская епархия.

«Все глубоко потрясены и опечалены внезапным уходом из жизни молодого, талантливого, энергичного батюшки. Он дарил светлые эмоции прихожанам, воспитанникам воскресной школы и, конечно же, он был настоящей опорой своей семье — супруге Марии и пятерым детям», — говорится в сообщении.

Соболезнования семье выразил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Он будет отпевать покойного. Прощание пройдет в 16 августа. Заупокойная литургия состоится в 9:00 в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят Константина Германа возле часовни Успения Пресвятой Богородицы.

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На 39-м году жизни 14 августа скончался клирик Усольского Спасо-Преображенского женского монастыря, иерей Константин Герман. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает Соликамская епархия. «Все глубоко потрясены и опечалены внезапным уходом из жизни молодого, талантливого, энергичного батюшки. Он дарил светлые эмоции прихожанам, воспитанникам воскресной школы и, конечно же, он был настоящей опорой своей семье — супруге Марии и пятерым детям», — говорится в сообщении. Соболезнования семье выразил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Он будет отпевать покойного. Прощание пройдет в 16 августа. Заупокойная литургия состоится в 9:00 в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят Константина Германа возле часовни Успения Пресвятой Богородицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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