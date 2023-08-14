В Пермском крае ушел из жизни священник Соликамской епархии Константин Герман

15 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Отпевать усопшего будет архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 39-м году жизни 14 августа скончался клирик Усольского Спасо-Преображенского женского монастыря, иерей Константин Герман. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает Соликамская епархия. «Все глубоко потрясены и опечалены внезапным уходом из жизни молодого, талантливого, энергичного батюшки. Он дарил светлые эмоции прихожанам, воспитанникам воскресной школы и, конечно же, он был настоящей опорой своей семье — супруге Марии и пятерым детям», — говорится в сообщении. Соболезнования семье выразил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Он будет отпевать покойного. Прощание пройдет в 16 августа. Заупокойная литургия состоится в 9:00 в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят Константина Германа возле часовни Успения Пресвятой Богородицы.

На 39-м году жизни 14 августа скончался клирик Усольского Спасо-Преображенского женского монастыря, иерей Константин Герман. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает Соликамская епархия. «Все глубоко потрясены и опечалены внезапным уходом из жизни молодого, талантливого, энергичного батюшки. Он дарил светлые эмоции прихожанам, воспитанникам воскресной школы и, конечно же, он был настоящей опорой своей семье — супруге Марии и пятерым детям», — говорится в сообщении. Соболезнования семье выразил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Он будет отпевать покойного. Прощание пройдет в 16 августа. Заупокойная литургия состоится в 9:00 в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят Константина Германа возле часовни Успения Пресвятой Богородицы.