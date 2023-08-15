15 августа 2023

Немецкий Hugo Boss займется оптовыми поставками в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в торговых центрах. Челябинск, парфюмерия, трк куба
Сейчас Hugo Boss AG пересматривает бизнес-структуру в России Фото:

Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России и заняться оптовыми поставками. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов в стране. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Немецкий Hugo Boss принял решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины. Сейчас компания пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию о планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России также подтвердил изданию источник на рынке торговой недвижимости.

Ранее французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, в числе которых и Hugo Boss, сообщил о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает агентство Reuters. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По данным компании, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию.

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Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России и заняться оптовыми поставками. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов в стране. Об этом сообщает «Коммерсант». «Немецкий Hugo Boss принял решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины. Сейчас компания пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию о планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России также подтвердил изданию источник на рынке торговой недвижимости. Ранее французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, в числе которых и Hugo Boss, сообщил о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает агентство Reuters. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По данным компании, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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