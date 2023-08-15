Немецкий Hugo Boss займется оптовыми поставками в Россию

16 августа 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Сейчас Hugo Boss AG пересматривает бизнес-структуру в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России и заняться оптовыми поставками. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов в стране. Об этом сообщает «Коммерсант». «Немецкий Hugo Boss принял решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины. Сейчас компания пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию о планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России также подтвердил изданию источник на рынке торговой недвижимости. Ранее французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, в числе которых и Hugo Boss, сообщил о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает агентство Reuters. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По данным компании, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию.

Немецкий концерн Hugo Boss AG принял решение переориентировать свой бизнес в России и заняться оптовыми поставками. Сейчас компания ведет переговоры о продаже своих активов в стране. Об этом сообщает «Коммерсант». «Немецкий Hugo Boss принял решение сосредоточиться на оптовых поставках и рассматривает возможность продать оставшиеся в стране магазины. Сейчас компания пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию о планах фешен-ритейлера перейти на оптовые поставки и передать бизнес в России также подтвердил изданию источник на рынке торговой недвижимости. Ранее французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, в числе которых и Hugo Boss, сообщил о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает агентство Reuters. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По данным компании, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию.