15 августа 2023

В Пермском крае ограбили депутата на 1,5 млн рублей через окно

В Кунгуре грабители вынесли ценности на сумму 1,5 млн рублей через окно
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиночный пикет жительницы Тюмени Юлии Баталовой-Ивановой против незаконного задержания сотрудниками Отдела полиции №5. Тюмень, охрана, окно
Грабители проникли в дом через окно второго этажа Фото:

В городе Кунгур (Пермский край) ограбили депутата Владимира Желтышева. Из дома украли деньги на сумму около 1 млн рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей. Грабитель забрался в квартиру через окно, сообщается в telegram-канале Ural Mash.

«[Грабитель] забрался к депутату кунгурской думы Владимиру Желтышеву через окно второго этажа. Вынес 120 тысяч рублей, 8 тысяч долларов, 200 евро и ноутбук. Добрался и до семейных драгоценностей похитил восемь брендовых часов, запонки, четыре пары сережек, три кольца и цепь», — пишет Ural Mash. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Чтобы вора не смогли найти, он также украл панель от домофона и ресивер видеонаблюдения. URA.RU направило запрос в управление МВД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В городе Кунгур (Пермский край) ограбили депутата Владимира Желтышева. Из дома украли деньги на сумму около 1 млн рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей. Грабитель забрался в квартиру через окно, сообщается в telegram-канале Ural Mash. «[Грабитель] забрался к депутату кунгурской думы Владимиру Желтышеву через окно второго этажа. Вынес 120 тысяч рублей, 8 тысяч долларов, 200 евро и ноутбук. Добрался и до семейных драгоценностей похитил восемь брендовых часов, запонки, четыре пары сережек, три кольца и цепь», — пишет Ural Mash. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Чтобы вора не смогли найти, он также украл панель от домофона и ресивер видеонаблюдения. URA.RU направило запрос в управление МВД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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