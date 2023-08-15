В Пермском крае ограбили депутата на 1,5 млн рублей через окно

В Кунгуре грабители вынесли ценности на сумму 1,5 млн рублей через окно

16 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Грабители проникли в дом через окно второго этажа Фото: Николай Бастриков © URA.RU В городе Кунгур (Пермский край) ограбили депутата Владимира Желтышева. Из дома украли деньги на сумму около 1 млн рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей. Грабитель забрался в квартиру через окно, сообщается в telegram-канале Ural Mash. «[Грабитель] забрался к депутату кунгурской думы Владимиру Желтышеву через окно второго этажа. Вынес 120 тысяч рублей, 8 тысяч долларов, 200 евро и ноутбук. Добрался и до семейных драгоценностей похитил восемь брендовых часов, запонки, четыре пары сережек, три кольца и цепь», — пишет Ural Mash. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Чтобы вора не смогли найти, он также украл панель от домофона и ресивер видеонаблюдения. URA.RU направило запрос в управление МВД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

В городе Кунгур (Пермский край) ограбили депутата Владимира Желтышева. Из дома украли деньги на сумму около 1 млн рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей. Грабитель забрался в квартиру через окно, сообщается в telegram-канале Ural Mash. «[Грабитель] забрался к депутату кунгурской думы Владимиру Желтышеву через окно второго этажа. Вынес 120 тысяч рублей, 8 тысяч долларов, 200 евро и ноутбук. Добрался и до семейных драгоценностей похитил восемь брендовых часов, запонки, четыре пары сережек, три кольца и цепь», — пишет Ural Mash. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Чтобы вора не смогли найти, он также украл панель от домофона и ресивер видеонаблюдения. URA.RU направило запрос в управление МВД по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.