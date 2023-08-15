В Свердловской области на пороге больницы умер мужчина 16 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 + На пороге ревдинской больницы скончался пациент Фото: Московец Илья © URA.RU В Ревде (Свердловская область) при входе в горбольницу умер 35-летний местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Ревдинские следователи проводят проверку по данному факту: они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, возможной причиной явилось заболевание сердца», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского управления СКР Александр Шульга. Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что смерть «не связана с криминалом, установлен непосредственный очевидец, который пояснил, что мужчина почувствовал себя плохо и упал сам». В Ревде (Свердловская область) при входе в горбольницу умер 35-летний местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Ревдинские следователи проводят проверку по данному факту: они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, возможной причиной явилось заболевание сердца», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского управления СКР Александр Шульга. Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что смерть «не связана с криминалом, установлен непосредственный очевидец, который пояснил, что мужчина почувствовал себя плохо и упал сам». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям