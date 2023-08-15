15 августа 2023

В Свердловской области на пороге больницы умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, ревда, скорая помощь
На пороге ревдинской больницы скончался пациент Фото:

В Ревде (Свердловская область) при входе в горбольницу умер 35-летний местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

«Ревдинские следователи проводят проверку по данному факту: они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, возможной причиной явилось заболевание сердца», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что смерть «не связана с криминалом, установлен непосредственный очевидец, который пояснил, что мужчина почувствовал себя плохо и упал сам».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) при входе в горбольницу умер 35-летний местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Ревдинские следователи проводят проверку по данному факту: они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, возможной причиной явилось заболевание сердца», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского управления СКР Александр Шульга. Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что смерть «не связана с криминалом, установлен непосредственный очевидец, который пояснил, что мужчина почувствовал себя плохо и упал сам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...