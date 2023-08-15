В Свердловской области на пороге больницы умер мужчина

В Ревде (Свердловская область) при входе в горбольницу умер 35-летний местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера.
«Ревдинские следователи проводят проверку по данному факту: они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, возможной причиной явилось заболевание сердца», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского управления СКР Александр Шульга.
Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что смерть «не связана с криминалом, установлен непосредственный очевидец, который пояснил, что мужчина почувствовал себя плохо и упал сам».
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