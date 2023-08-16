Сотни росгвардейцев поселили в студенческих общежитиях Екатеринбурга

Росгвардейцев поселят в общежитиях в Новокольцовском
В Екатеринбурге сотни росгвардейцев поселили в студенческих общежитиях в Новокольцовском. Это нужно для охраны мероприятий Международного фестиваля университетского спорта (МФУС).
«Службы безопасности оказывают содействие в проведении мероприятия. На всех объектах фестиваля вовлеченным ведомствам предоставляются рабочие помещения», — сказали агентству URA.RU в дирекции МФУС.
Предварительно, силовики будут круглосуточно находиться в двух корпусах. Как только мероприятия фестиваля закончатся, росгвардейцей сменят студенты УрФУ.
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