Сотни росгвардейцев поселили в студенческих общежитиях Екатеринбурга

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Росгвардейцев поселят в общежитиях в Новокольцовском Фото:

В Екатеринбурге сотни росгвардейцев поселили в студенческих общежитиях в Новокольцовском. Это нужно для охраны мероприятий Международного фестиваля университетского спорта (МФУС).

«Службы безопасности оказывают содействие в проведении мероприятия. На всех объектах фестиваля вовлеченным ведомствам предоставляются рабочие помещения», — сказали агентству URA.RU в дирекции МФУС.

Предварительно, силовики будут круглосуточно находиться в двух корпусах. Как только мероприятия фестиваля закончатся, росгвардейцей сменят студенты УрФУ.

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В Екатеринбурге сотни росгвардейцев поселили в студенческих общежитиях в Новокольцовском. Это нужно для охраны мероприятий Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). «Службы безопасности оказывают содействие в проведении мероприятия. На всех объектах фестиваля вовлеченным ведомствам предоставляются рабочие помещения», — сказали агентству URA.RU в дирекции МФУС. Предварительно, силовики будут круглосуточно находиться в двух корпусах. Как только мероприятия фестиваля закончатся, росгвардейцей сменят студенты УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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