17 августа 2023

В День авиации челябинцы увидят прыжки парашютистов и полеты на самолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, парашютист, парашют
Также челябинцы 19 и 20 августа смогут спрыгнуть с парашютом Фото:

В Челябинске 19 августа пройдет праздник ко Дню авиации. Челябинцы увидят выступления парашютистов, показательные полеты на самолетах и дельталетах и смогут прыгнуть с парашютом сами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ.

«19 августа аэроклуб совместно с тракторным заводом „ДСТ-Урал“ приглашает челябинцев на праздник „День авиации“. Мероприятия пройдут на аэродроме „Калачево“. Гостей ждут показательные выступления парашютистов, полеты на самолетах и дельталетах, игры и конкурсы. Открыта запись на подготовку и самостоятельный прыжок с парашютом 19 и 20 августа», — пояснили в пресс-службе.

Вход на праздник будет бесплатный. Мероприятие начнется в 12:00. Для самостоятельных прыжков и тандем-прыжков с парашютом необходима предварительная запись и прохождение подготовки. Также можно записаться на полет на самолете на АН-2.

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В Челябинске 19 августа пройдет праздник ко Дню авиации. Челябинцы увидят выступления парашютистов, показательные полеты на самолетах и дельталетах и смогут прыгнуть с парашютом сами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ. «19 августа аэроклуб совместно с тракторным заводом „ДСТ-Урал“ приглашает челябинцев на праздник „День авиации“. Мероприятия пройдут на аэродроме „Калачево“. Гостей ждут показательные выступления парашютистов, полеты на самолетах и дельталетах, игры и конкурсы. Открыта запись на подготовку и самостоятельный прыжок с парашютом 19 и 20 августа», — пояснили в пресс-службе. Вход на праздник будет бесплатный. Мероприятие начнется в 12:00. Для самостоятельных прыжков и тандем-прыжков с парашютом необходима предварительная запись и прохождение подготовки. Также можно записаться на полет на самолете на АН-2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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