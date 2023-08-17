Ребенку зажало палец в эскалаторе ТРК Озерска

В эскалаторе зажало палец ребенку 1,8 лет
В торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Фестиваль» в Озерске (Челябинская область) в эскалаторе зажало палец ребенку 1,8 лет. Об этом сообщили в мэрии города.
«17 августа в ЕДДС округа поступило сообщение о том, что ребенку возрастом 1,8 лет зажало палец в эскалаторе. Служба спасения выехала в ТРК „Фестиваль“, но помощь не потребовалась. Ребенка освободили самостоятельно», — рассказали в мэрии.
Родителям напомнили, что детей до трех лет стоит перевозить на эскалаторе держа перед собой. Малыши должны находиться подальше от движущихся частей.
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