В Пермском крае главу предприятия отправили под суд за долги по зарплате

18 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Наказание для бизнесмена изберет суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нытве Пермского края работникам деревообрабатывающего предприятия задолжали более 1,5 млн рублей. Против главы компании возбудили уголовное дело, в ближайшее время предпринимателя будут судить, сообщили следователи. «По версии следствия, руководитель организации с октября по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, допустил ее полную невыплату в размере более 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Деньги сотрудникам выплатили только после возбуждения уголовного дела. Материалы дела направили в суд, который изберет меру наказания. По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.

В Нытве Пермского края работникам деревообрабатывающего предприятия задолжали более 1,5 млн рублей. Против главы компании возбудили уголовное дело, в ближайшее время предпринимателя будут судить, сообщили следователи. «По версии следствия, руководитель организации с октября по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, допустил ее полную невыплату в размере более 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Деньги сотрудникам выплатили только после возбуждения уголовного дела. Материалы дела направили в суд, который изберет меру наказания. По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.