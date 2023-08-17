17 августа 2023

В Пермском крае главу предприятия отправили под суд за долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Наказание для бизнесмена изберет суд Фото:

В Нытве Пермского края работникам деревообрабатывающего предприятия задолжали более 1,5 млн рублей. Против главы компании возбудили уголовное дело, в ближайшее время предпринимателя будут судить, сообщили следователи.

«По версии следствия, руководитель организации с октября по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, допустил ее полную невыплату в размере более 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Деньги сотрудникам выплатили только после возбуждения уголовного дела.

Материалы дела направили в суд, который изберет меру наказания. По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нытве Пермского края работникам деревообрабатывающего предприятия задолжали более 1,5 млн рублей. Против главы компании возбудили уголовное дело, в ближайшее время предпринимателя будут судить, сообщили следователи. «По версии следствия, руководитель организации с октября по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства и реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, допустил ее полную невыплату в размере более 1,5 млн рублей», — сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. Деньги сотрудникам выплатили только после возбуждения уголовного дела. Материалы дела направили в суд, который изберет меру наказания. По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...