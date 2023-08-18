В Перми из горящего дома спасли ребенка и семерых взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома Фото:

В Перми сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на пятом этаже жилого дома восемь человек, в том числе одного ребенка. Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин поступило на пульт дежурного 18 августа в 17:00.

«К месту пожара были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 39 человек личного состава и девяти единиц техники. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных были спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно вышли жильцы в количестве 31 человека, четверо из них — дети. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. ЧП произошло на улице Бердичевская, где в комнате одной из квартир загорелись вещи.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на пятом этаже жилого дома восемь человек, в том числе одного ребенка. Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин поступило на пульт дежурного 18 августа в 17:00. «К месту пожара были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 39 человек личного состава и девяти единиц техники. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных были спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно вышли жильцы в количестве 31 человека, четверо из них — дети. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. ЧП произошло на улице Бердичевская, где в комнате одной из квартир загорелись вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...