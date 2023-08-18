В Перми из горящего дома спасли ребенка и семерых взрослых

Пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на пятом этаже жилого дома восемь человек, в том числе одного ребенка. Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин поступило на пульт дежурного 18 августа в 17:00.

«К месту пожара были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве 39 человек личного состава и девяти единиц техники. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных были спасены восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно вышли жильцы в количестве 31 человека, четверо из них — дети. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на пожаре в четырехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали женщину. ЧП произошло на улице Бердичевская, где в комнате одной из квартир загорелись вещи.