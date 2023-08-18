18 августа 2023

Пермяк ударил знакомого деревянным бруском из-за забытой в телефоне сим-карты

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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, судебное засдеание, конвойная служба полиции, конвой в зале суда
Пермяк ударил приятеля бруском из-за сим-карты, забытой в телефоне Фото:

Житель Соликамска (Пермский край) ударил знакомого метровым деревянным бруском из-за сим-карты, забытой в телефоне. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Соликамского городского суда.

«Подсудимый распивал со знакомым спиртные напитки. Затем он попросил у собутыльника телефон, чтобы позвонить, вставил в него свою сим-карту. После этого вернул сотовый знакомому. Вечером житель Соликамска приехал к собутыльнику, чтобы забрать сим-карту. В ходе конфликта подсудимый ударил знакомого деревянным бруском», — указано в судебных материалах.

В суде потерпевший рассказал, что в июне 2022 года он решил заложить свой сотовый телефон с целью покупки алкоголя. Перед этим он вытащил сим-карту. Подсудимый попросил позвонить и вставил в телефон свою сим-карту, затем вернул сотовый знакомому. Тот отнес телефон в ломбард вместе с чужой симкой. Подсудимый стал требовать сим-карту, разозлился и ударил потерпевшего бруском. Метился в голову, но попал по руке и нанес вред здоровью средней тяжести.

Согласно приговору суда житель Соликамска получил 11 месяцев колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.

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Житель Соликамска (Пермский край) ударил знакомого метровым деревянным бруском из-за сим-карты, забытой в телефоне. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Соликамского городского суда. «Подсудимый распивал со знакомым спиртные напитки. Затем он попросил у собутыльника телефон, чтобы позвонить, вставил в него свою сим-карту. После этого вернул сотовый знакомому. Вечером житель Соликамска приехал к собутыльнику, чтобы забрать сим-карту. В ходе конфликта подсудимый ударил знакомого деревянным бруском», — указано в судебных материалах. В суде потерпевший рассказал, что в июне 2022 года он решил заложить свой сотовый телефон с целью покупки алкоголя. Перед этим он вытащил сим-карту. Подсудимый попросил позвонить и вставил в телефон свою сим-карту, затем вернул сотовый знакомому. Тот отнес телефон в ломбард вместе с чужой симкой. Подсудимый стал требовать сим-карту, разозлился и ударил потерпевшего бруском. Метился в голову, но попал по руке и нанес вред здоровью средней тяжести. Согласно приговору суда житель Соликамска получил 11 месяцев колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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