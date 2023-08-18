Глава Минстроя РФ Файзуллин, VIP-чиновники и архитекторы съедутся в ХМАО на международный форум

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проведет международный форум «Север-юг: комфортная среда» в ХМАО. Глава Минстроя Ирек Файзуллин, замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, топовые архитекторы Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов обсудят в Югре вопросы урбанистики. Визит VIP-ов анонсирован на официальном сайте мероприятия.
«К участию приглашены: губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Минстроя и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, профессор Международной Академии Архитектуры Андрей Чернихов, директор по развитию городской среды „ДОМ.РФ“ Антон Финогенов и другие. Форум — это ежегодное международное конгрессно-выставочное мероприятие, которое проводится на территории РФ с целью развития территорий и повышения индекса качества городской среды», — указано на странице форума.
Мероприятие пройдет в столице Югры — Ханты-Мансийске с 3 по 5 сентября. Участники обсудят вопросы урбанистики, архитектуры, развитие городских и сельских территорий и наградят авторов лучших практик по развитию комфортной городской среды.
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