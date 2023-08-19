В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за разрушения дамбы

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, нижние серги, обрушение, спасатель, наводнение, потоп, режим чс
На территории введен режим ЧС Фото:

В Бурятии на перегоне Холодная-Нижнеангарск размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В районе сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло ж/д пути. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Движение на участке временно закрыто.

Ранее режим ЧС из-за наводнений в Бурятии был введен 17 августа. Из-за затопления трассы было ограничено движение между селами Санага и Утата. Подтоплены оказались около 30 жилых домов, а жители эвакуированы. От наводнений в августе пострадало и Приморье. В Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову в кратчайшие сроки оформить документы для помощи пострадавшим

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В Бурятии на перегоне Холодная-Нижнеангарск размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «В районе сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло ж/д пути. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Движение на участке временно закрыто. Ранее режим ЧС из-за наводнений в Бурятии был введен 17 августа. Из-за затопления трассы было ограничено движение между селами Санага и Утата. Подтоплены оказались около 30 жилых домов, а жители эвакуированы. От наводнений в августе пострадало и Приморье. В Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову в кратчайшие сроки оформить документы для помощи пострадавшим
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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