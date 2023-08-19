19 августа 2023
18 августа 2023

Житель Перми избил свою жену лопатой из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк ударил лопатой свою жену несколько раз Фото:

Пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ударил потерпевшую. Эта информация опубликована на сайте Ординского районного суда.

«Житель Перми, находясь во дворе дома, учинил ссору с супругой из-за ревности, в ходе которой умышленно нанес потерпевшей несколько ударов лопатой в область лба и спины. В результате женщине причинен вред средней тяжести», — указано в судебном акте.

Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о жителе прикамской столицы, который убил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошел в доме у пары.

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Пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ударил потерпевшую. Эта информация опубликована на сайте Ординского районного суда. «Житель Перми, находясь во дворе дома, учинил ссору с супругой из-за ревности, в ходе которой умышленно нанес потерпевшей несколько ударов лопатой в область лба и спины. В результате женщине причинен вред средней тяжести», — указано в судебном акте. Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей. Ранее URA.RU писало о жителе прикамской столицы, который убил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошел в доме у пары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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