Житель Перми избил свою жену лопатой из-за ревности

Пермяк ударил лопатой свою жену несколько раз Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ударил потерпевшую. Эта информация опубликована на сайте Ординского районного суда.

«Житель Перми, находясь во дворе дома, учинил ссору с супругой из-за ревности, в ходе которой умышленно нанес потерпевшей несколько ударов лопатой в область лба и спины. В результате женщине причинен вред средней тяжести», — указано в судебном акте.

Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о жителе прикамской столицы, который убил свою супругу из-за ревности. Инцидент произошел в доме у пары.