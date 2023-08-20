20 августа 2023
19 августа 2023

В Челябинской области осудили мигранта, пытавшегося дать взятку силовику

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный конвой Челябинск - Донбассу. Челябинск, гаи, патрульная машина, полиция, гибдд, дпс
Мигрант пытался дать взятку сотруднику полиции прямо в патрульной машине Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) вынесли приговор иностранцу, пытавшемуся дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Сосновского района иностранный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на мелкое взяточничество», — заявили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2023 года подсудимый, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, был остановлен инспектором ДПС ГИБДД в поселке Красное Поле. Как выяснилось, у автовладельца не было полиса ОСАГО, а также прав на управление автомобилем.

Инспектор начал составлять протоколы за эти нарушения. Мигрант в этот момент находился в машине ДПС и попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 500 рублей. Автоинспектор не стал брать деньги, а сам водитель стал фигурантом уголовного дело. Мировым судьей Сосновского района виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

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В Сосновском районе (Челябинская область) вынесли приговор иностранцу, пытавшемуся дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Сосновского района иностранный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на мелкое взяточничество», — заявили в пресс-службе ведомства. В апреле 2023 года подсудимый, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, был остановлен инспектором ДПС ГИБДД в поселке Красное Поле. Как выяснилось, у автовладельца не было полиса ОСАГО, а также прав на управление автомобилем. Инспектор начал составлять протоколы за эти нарушения. Мигрант в этот момент находился в машине ДПС и попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 500 рублей. Автоинспектор не стал брать деньги, а сам водитель стал фигурантом уголовного дело. Мировым судьей Сосновского района виновному назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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