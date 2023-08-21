В Пермском крае обезвредили серийного насильника детей

В Пермском крае суд отправил в колонию серийного насильника детей

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд в Пермском крае отправил на длительный срок в колонию строго режима мужчину, которого признали виновным в неоднократном изнасиловании детей. Следователям удалось доказать четыре эпизода, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«Летом 2021 года мужчина, применяя физическую силу, трижды изнасиловал 12-летнюю потерпевшую, оставаясь с ней наедине. Кроме того, в указанный период он под обманным предлогом увез на мопеде 9-летнюю потерпевшую в лес и, применяя физическую силу, изнасиловал ее», — сообщается в telegram-канале следственного управления.

Одна из пострадавших девочек рассказала о случившемся матери. После чего о преступлениях стало известно силовикам, а подозреваемый задержан. По решению суда он проведет в колонии 17 лет.