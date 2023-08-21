В Пермском крае обезвредили серийного насильника детей

В Пермском крае суд отправил в колонию серийного насильника детей
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Суд отправил мужчину в колонию строгого режима Фото:

Суд в Пермском крае отправил на длительный срок в колонию строго режима мужчину, которого признали виновным в неоднократном изнасиловании детей. Следователям удалось доказать четыре эпизода, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«Летом 2021 года мужчина, применяя физическую силу, трижды изнасиловал 12-летнюю потерпевшую, оставаясь с ней наедине. Кроме того, в указанный период он под обманным предлогом увез на мопеде 9-летнюю потерпевшую в лес и, применяя физическую силу, изнасиловал ее», — сообщается в telegram-канале следственного управления.

Одна из пострадавших девочек рассказала о случившемся матери. После чего о преступлениях стало известно силовикам, а подозреваемый задержан. По решению суда он проведет в колонии 17 лет.

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Суд в Пермском крае отправил на длительный срок в колонию строго режима мужчину, которого признали виновным в неоднократном изнасиловании детей. Следователям удалось доказать четыре эпизода, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. «Летом 2021 года мужчина, применяя физическую силу, трижды изнасиловал 12-летнюю потерпевшую, оставаясь с ней наедине. Кроме того, в указанный период он под обманным предлогом увез на мопеде 9-летнюю потерпевшую в лес и, применяя физическую силу, изнасиловал ее», — сообщается в telegram-канале следственного управления. Одна из пострадавших девочек рассказала о случившемся матери. После чего о преступлениях стало известно силовикам, а подозреваемый задержан. По решению суда он проведет в колонии 17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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