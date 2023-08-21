Власти ХМАО отправили ревизора в лагерь, где дети участников СВО нашли просроченные продукты

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, стулья, карантин, летние каникулы, столовая, социальная дистанция, оздоровительный лагерь
В лагере отдыхают 16 детей участников СВО из Югры Фото:

Власти Кондинского района отправят социального работника для проверки лагеря «Премьера» в Анапе, где отдыхают дети участников СВО. Школьники пожаловались на просроченные продукты и нехватку развлечений. О предварительных результатах проверки агентству URA.RU сообщила председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Кондинского района Марина Минина.

«Вопрос по питанию сейчас остро стоит на контроле и у самого руководства лагеря, и у сопровождающих из ХМАО. Комплексный центр социального обслуживания населения командировал в лагерь своего специалиста. Сегодня утром она прибыла в Анапу, встретилась с детьми», — рассказала Минина корреспонденту агентства.

По словам Мининой, за неделю в центр обратились несколько родителей отдыхающих с жалобами о питании и недостаточном разнообразии мероприятий в лагере «Премьера». Однако в последние три дня ситуация значительно улучшилась, а к приезду «ревизора» дети и вовсе перестали жаловаться. По словам командированного специалиста центра, питание в лагере достаточно разнообразно, как и развлекательная программа. Что касается просроченного продукта, фото которого разлетелось по местным СМИ, в лагере уверяют — это единичный случай.

В культурно-оздоровительный лагерь в Анапе отправились отдыхать 16 детей участников СВО из Кондинского района ХМАО. Путевки семьи получили от БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания». Специалисты Департамента социального развития и центра социального обслуживания населения находятся в постоянном контакте с сопровождающими из лагеря и с родителями отдыхающих школьников.

На момент публикации, комментарий от руководства лагеря корреспонденту агентства получить не удалось. Там не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU.

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Власти Кондинского района отправят социального работника для проверки лагеря «Премьера» в Анапе, где отдыхают дети участников СВО. Школьники пожаловались на просроченные продукты и нехватку развлечений. О предварительных результатах проверки агентству URA.RU сообщила председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Кондинского района Марина Минина. «Вопрос по питанию сейчас остро стоит на контроле и у самого руководства лагеря, и у сопровождающих из ХМАО. Комплексный центр социального обслуживания населения командировал в лагерь своего специалиста. Сегодня утром она прибыла в Анапу, встретилась с детьми», — рассказала Минина корреспонденту агентства. По словам Мининой, за неделю в центр обратились несколько родителей отдыхающих с жалобами о питании и недостаточном разнообразии мероприятий в лагере «Премьера». Однако в последние три дня ситуация значительно улучшилась, а к приезду «ревизора» дети и вовсе перестали жаловаться. По словам командированного специалиста центра, питание в лагере достаточно разнообразно, как и развлекательная программа. Что касается просроченного продукта, фото которого разлетелось по местным СМИ, в лагере уверяют — это единичный случай. В культурно-оздоровительный лагерь в Анапе отправились отдыхать 16 детей участников СВО из Кондинского района ХМАО. Путевки семьи получили от БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания». Специалисты Департамента социального развития и центра социального обслуживания населения находятся в постоянном контакте с сопровождающими из лагеря и с родителями отдыхающих школьников. На момент публикации, комментарий от руководства лагеря корреспонденту агентства получить не удалось. Там не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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