Американский баскетболист Хокинс назвал переезд в Россию своим лучшим решением

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, спорт
Джавонте Хокинс будет играть в составе «Самары» один сезон Фото:

Баскетболист из США, победитель Лиги чемпионов ФИБА Джавонте Хокинс подписал контракт с российским клубом «Самара». Он отметил, что это было лучшим его решением.

«Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — заявил Джавонте Хокинс, его слова передает самарский баскетбольный клуб. Спортсмен отметил, что в его новой команде собрались лучше спортсмены. Они обладают уникальными навыками, которые могут принести клубу победу в предстоящем сезоне.

«Самара» подписала контракт с Хокинсом 21 августа. Он будет играть за клуб только один сезон.

Ранее полузащитник «Урала» Даниель Мишкич также отмечал, что ему нравится жить в России. По его словам, в РФ для него все родное, а РПЛ, который сейчас проходит, — чемпионат хорошего уровня, передает RT.

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Баскетболист из США, победитель Лиги чемпионов ФИБА Джавонте Хокинс подписал контракт с российским клубом «Самара». Он отметил, что это было лучшим его решением. «Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — заявил Джавонте Хокинс, его слова передает самарский баскетбольный клуб. Спортсмен отметил, что в его новой команде собрались лучше спортсмены. Они обладают уникальными навыками, которые могут принести клубу победу в предстоящем сезоне. «Самара» подписала контракт с Хокинсом 21 августа. Он будет играть за клуб только один сезон. Ранее полузащитник «Урала» Даниель Мишкич также отмечал, что ему нравится жить в России. По его словам, в РФ для него все родное, а РПЛ, который сейчас проходит, — чемпионат хорошего уровня, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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