Американский баскетболист Хокинс назвал переезд в Россию своим лучшим решением

22 августа 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Джавонте Хокинс будет играть в составе «Самары» один сезон Фото: Анна Майорова © URA.RU Баскетболист из США, победитель Лиги чемпионов ФИБА Джавонте Хокинс подписал контракт с российским клубом «Самара». Он отметил, что это было лучшим его решением. «Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — заявил Джавонте Хокинс, его слова передает самарский баскетбольный клуб . Спортсмен отметил, что в его новой команде собрались лучше спортсмены. Они обладают уникальными навыками, которые могут принести клубу победу в предстоящем сезоне. «Самара» подписала контракт с Хокинсом 21 августа. Он будет играть за клуб только один сезон. Ранее полузащитник «Урала» Даниель Мишкич также отмечал, что ему нравится жить в России. По его словам, в РФ для него все родное, а РПЛ, который сейчас проходит, — чемпионат хорошего уровня, передает RT.

Баскетболист из США, победитель Лиги чемпионов ФИБА Джавонте Хокинс подписал контракт с российским клубом «Самара». Он отметил, что это было лучшим его решением. «Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры», — заявил Джавонте Хокинс, его слова передает самарский баскетбольный клуб. Спортсмен отметил, что в его новой команде собрались лучше спортсмены. Они обладают уникальными навыками, которые могут принести клубу победу в предстоящем сезоне. «Самара» подписала контракт с Хокинсом 21 августа. Он будет играть за клуб только один сезон. Ранее полузащитник «Урала» Даниель Мишкич также отмечал, что ему нравится жить в России. По его словам, в РФ для него все родное, а РПЛ, который сейчас проходит, — чемпионат хорошего уровня, передает RT.