Роспотребнадзор выявил десятки нарушений в гостиницах Свердловской области 22 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 + В гостиницах Среднего Урала обнаружили порядка 40 нарушений Фото: Размик Закарян © URA.RU Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в первом полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарных норм. В ходе проверок в шести было выявлено более 40 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил, в том числе: к содержанию, уборки, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к внутренней отделки помещений гостиницы, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу», — сказано в сообщении. Гостиницам были выданы предписания об устранении нарушений. Предписания находятся на контроле Управления Роспотребнадзора. Также составлено девять протоколов об административном правонарушении. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в первом полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарных норм. В ходе проверок в шести было выявлено более 40 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил, в том числе: к содержанию, уборки, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к внутренней отделки помещений гостиницы, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу», — сказано в сообщении. Гостиницам были выданы предписания об устранении нарушений. Предписания находятся на контроле Управления Роспотребнадзора. Также составлено девять протоколов об административном правонарушении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям