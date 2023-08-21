21 августа 2023

Роспотребнадзор выявил десятки нарушений в гостиницах Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
В гостиницах Среднего Урала обнаружили порядка 40 нарушений Фото:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в первом полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарных норм. В ходе проверок в шести было выявлено более 40 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил, в том числе: к содержанию, уборки, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к внутренней отделки помещений гостиницы, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу», — сказано в сообщении.

Гостиницам были выданы предписания об устранении нарушений. Предписания находятся на контроле Управления Роспотребнадзора. Также составлено девять протоколов об административном правонарушении.

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в первом полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарных норм. В ходе проверок в шести было выявлено более 40 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил, в том числе: к содержанию, уборки, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к внутренней отделки помещений гостиницы, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу», — сказано в сообщении. Гостиницам были выданы предписания об устранении нарушений. Предписания находятся на контроле Управления Роспотребнадзора. Также составлено девять протоколов об административном правонарушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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