Роспотребнадзор выявил десятки нарушений в гостиницах Свердловской области

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в первом полугодии 2023 года проверили семь гостиниц на соблюдение санитарных норм. В ходе проверок в шести было выявлено более 40 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Было выявлено более 40 нарушений требований санитарных норм и правил, в том числе: к содержанию, уборки, дезинфекции помещений гостиницы, в том числе номеров, к внутренней отделки помещений гостиницы, к стирке и дезинфекции постельного белья, к прохождению периодических и предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу», — сказано в сообщении.
Гостиницам были выданы предписания об устранении нарушений. Предписания находятся на контроле Управления Роспотребнадзора. Также составлено девять протоколов об административном правонарушении.
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