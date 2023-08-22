22 августа 2023

Пенсионеры из Сургута пожаловались на отмену бесплатных концертов в филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, старики, лавочка, досуг, отдых, велосипед, пенсионеры
Все концерты для пенсионеров в Сургуте стали платными Фото:

Пенсионеры из Сургута недовольны отменой бесплатных концертов, которые проводили в городской филармонии. Об этом URA.RU сообщила одна из пенсионерок на условиях анонимности.

«В прошлом году для пенсионеров в Сургутской филармонии были бесплатные концерты раз в месяц. Выступали местные музыканты. Сейчас вход сделали платным. Билеты теперь стоят в районе двухсот рублей. Старикам стало совсем некуда ходить. Раньше для нас были привилегии, уважительные по возрасту», — рассказала пенсионерка.

На кассе Сургутской филармонии информацию о платных билетах подтвердили, выступления для пенсионеров проводят в рамках проекта «Серебряный возраст». По данным одного из сотрудников, бесплатные концерты отменили, потому что из бюджета перестали выделять деньги на подобные мероприятия. На момент публикации новости пресс-служба учреждения на запрос журналиста агентства не ответила.

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Пенсионеры из Сургута недовольны отменой бесплатных концертов, которые проводили в городской филармонии. Об этом URA.RU сообщила одна из пенсионерок на условиях анонимности. «В прошлом году для пенсионеров в Сургутской филармонии были бесплатные концерты раз в месяц. Выступали местные музыканты. Сейчас вход сделали платным. Билеты теперь стоят в районе двухсот рублей. Старикам стало совсем некуда ходить. Раньше для нас были привилегии, уважительные по возрасту», — рассказала пенсионерка. На кассе Сургутской филармонии информацию о платных билетах подтвердили, выступления для пенсионеров проводят в рамках проекта «Серебряный возраст». По данным одного из сотрудников, бесплатные концерты отменили, потому что из бюджета перестали выделять деньги на подобные мероприятия. На момент публикации новости пресс-служба учреждения на запрос журналиста агентства не ответила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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