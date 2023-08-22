Пенсионеры из Сургута пожаловались на отмену бесплатных концертов в филармонии

Пенсионеры из Сургута недовольны отменой бесплатных концертов, которые проводили в городской филармонии. Об этом URA.RU сообщила одна из пенсионерок на условиях анонимности.
«В прошлом году для пенсионеров в Сургутской филармонии были бесплатные концерты раз в месяц. Выступали местные музыканты. Сейчас вход сделали платным. Билеты теперь стоят в районе двухсот рублей. Старикам стало совсем некуда ходить. Раньше для нас были привилегии, уважительные по возрасту», — рассказала пенсионерка.
На кассе Сургутской филармонии информацию о платных билетах подтвердили, выступления для пенсионеров проводят в рамках проекта «Серебряный возраст». По данным одного из сотрудников, бесплатные концерты отменили, потому что из бюджета перестали выделять деньги на подобные мероприятия. На момент публикации новости пресс-служба учреждения на запрос журналиста агентства не ответила.
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