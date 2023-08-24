В Перми умер известный врач-пульмонолог

24 августа 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Врач открыл первое отделение пульмонологии в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ушел из жизни известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский. Он 34 года возглавлял пульмонологическое отделение Городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля. «С прискорбием сообщаем, что вчера, 23 августа 2023 года, на 84-м году ушел из жизни Вячеслав Леонович Кучерский — профессионал высочайшего класса, неординарный врач и замечательный человек долгие годы возглавлявший отделение пульмонологии городской больницы №2 им. Ф.Х. Граля. Коллеги вспоминают, что именно под его руководством начиналось внедрение в диагностическую практику бронхоскопии», — сообщается в telegram-канале краевого Минздрава. Уточняется, что Вячеслав Кучерский в 1973 году открыл первое в городе отделение пульмонологии на базе КМСЧ №5. Во время его руководства внедряли новые методики, а отделение оснащали новейшей на тот период диагностической аппаратурой. С участием Кучерского проходили научно-практические конференции, где разбирались сложные и интересные случаи. Прощание состоится 25 августа в 12.20 в Большом ритуальном зале по адресу: улица Старцева, 61.

В Перми ушел из жизни известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский. Он 34 года возглавлял пульмонологическое отделение Городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля. «С прискорбием сообщаем, что вчера, 23 августа 2023 года, на 84-м году ушел из жизни Вячеслав Леонович Кучерский — профессионал высочайшего класса, неординарный врач и замечательный человек долгие годы возглавлявший отделение пульмонологии городской больницы №2 им. Ф.Х. Граля. Коллеги вспоминают, что именно под его руководством начиналось внедрение в диагностическую практику бронхоскопии», — сообщается в telegram-канале краевого Минздрава. Уточняется, что Вячеслав Кучерский в 1973 году открыл первое в городе отделение пульмонологии на базе КМСЧ №5. Во время его руководства внедряли новые методики, а отделение оснащали новейшей на тот период диагностической аппаратурой. С участием Кучерского проходили научно-практические конференции, где разбирались сложные и интересные случаи. Прощание состоится 25 августа в 12.20 в Большом ритуальном зале по адресу: улица Старцева, 61.