Племенной конезавод из Пермского края в два раза сократил убытки

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Завод получил убыток 3,8 млн рублей
Завод получил убыток 3,8 млн рублей Фото:

Пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков.

«АО „Племенной конный завод „Куединский“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 8 млн рублей, убыток — 3,8 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 9,1 млн рублей, а убыток — 8,5 млн рублей.

Племенной конезавод «Куединский» производит мясо и молоко крупного рогатого скота, а также занимается выращиванием лошадей русской тяжеловозной породы. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев.

Предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %. 

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Пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков. «АО „Племенной конный завод „Куединский“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 8 млн рублей, убыток — 3,8 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 9,1 млн рублей, а убыток — 8,5 млн рублей. Племенной конезавод «Куединский» производит мясо и молоко крупного рогатого скота, а также занимается выращиванием лошадей русской тяжеловозной породы. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. Предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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