Племенной конезавод из Пермского края в два раза сократил убытки

Пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков.
«АО „Племенной конный завод „Куединский“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 8 млн рублей, убыток — 3,8 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 9,1 млн рублей, а убыток — 8,5 млн рублей.
Племенной конезавод «Куединский» производит мясо и молоко крупного рогатого скота, а также занимается выращиванием лошадей русской тяжеловозной породы. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев.
Предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %.
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