Медведев назвал условие победы «Единой России» на осенних выборах

Медведев: «Единая Россия» победит на выборах при высоком уровне доверия граждан

24 августа 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев дал поручение усилить работу по информированию граждан о проделанной работы «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» должна победить на выборах 11 сентября при условии высокого доверия граждан. Об этом заявил председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Победа „Единой России“ на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы — с качественной защитой результатов голосования», — заявил Медведев на видеоконференци с главами регионов — лидерами партийных списков на региональных выборах. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Медведев дал поручение усилить работу по информированию граждан о результатах выполнения народной программы, чтобы увеличить доверие к партии. По его словам, жители должны видеть достижения «Единой России». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что выдвижение от партии дает превосходство и накладывает ответственность. «Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования — от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями», — сказал он. По его словам, перед регионами, в которых 11 сентября пройдут выборы, были поставлены задачи по народной программе. В единый день голосования 11 сентября пройдет 78 избирательных кампаний. Жители регионов будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах будут избраны губернаторы, в Хабаровске — мэр города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» должна победить на выборах 11 сентября при условии высокого доверия граждан. Об этом заявил председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Победа „Единой России“ на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы — с качественной защитой результатов голосования», — заявил Медведев на видеоконференци с главами регионов — лидерами партийных списков на региональных выборах. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Медведев дал поручение усилить работу по информированию граждан о результатах выполнения народной программы, чтобы увеличить доверие к партии. По его словам, жители должны видеть достижения «Единой России». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что выдвижение от партии дает превосходство и накладывает ответственность. «Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования — от участия в предварительном голосовании, и победы в нем, до выполнения обязательств перед жителями», — сказал он. По его словам, перед регионами, в которых 11 сентября пройдут выборы, были поставлены задачи по народной программе. В единый день голосования 11 сентября пройдет 78 избирательных кампаний. Жители регионов будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах будут избраны губернаторы, в Хабаровске — мэр города.