ЛДПР рискует потерять второе место на выборах губернатора Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, левченко иван
Коммунисту Ивану Левченко прочат «серебро» на выборах губернатора Фото:

Закрытые соцопросы, проведенные тюменскими властями, показывают, что кандидат от КПРФ Иван Левченко опередит на выборах своего оппонента из ЛДПР Дениса Садовникова и займет второе место. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. На выборах главы региона 2018 года именно кандидат от ЛДПР Артем Зайцев занял второе место, набрав 12,96% голосов.

«По данным опросов, Левченко обойдет Садовникова. Причина в том, что либерал-демократ малоизвестен в Югре, где позиции ЛДПР традиционно сильны, и на юге области», — рассказал инсайдер. При этом ранее тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ не него ожидается.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Помимо Левченко и Садовникова на пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия») и эсер Владимир Пискайкин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Закрытые соцопросы, проведенные тюменскими властями, показывают, что кандидат от КПРФ Иван Левченко опередит на выборах своего оппонента из ЛДПР Дениса Садовникова и займет второе место. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. На выборах главы региона 2018 года именно кандидат от ЛДПР Артем Зайцев занял второе место, набрав 12,96% голосов. «По данным опросов, Левченко обойдет Садовникова. Причина в том, что либерал-демократ малоизвестен в Югре, где позиции ЛДПР традиционно сильны, и на юге области», — рассказал инсайдер. При этом ранее тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ не него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Помимо Левченко и Садовникова на пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия») и эсер Владимир Пискайкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...