ЛДПР рискует потерять второе место на выборах губернатора Тюменской области

24 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Коммунисту Ивану Левченко прочат «серебро» на выборах губернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Закрытые соцопросы, проведенные тюменскими властями, показывают, что кандидат от КПРФ Иван Левченко опередит на выборах своего оппонента из ЛДПР Дениса Садовникова и займет второе место. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. На выборах главы региона 2018 года именно кандидат от ЛДПР Артем Зайцев занял второе место, набрав 12,96% голосов. «По данным опросов, Левченко обойдет Садовникова. Причина в том, что либерал-демократ малоизвестен в Югре, где позиции ЛДПР традиционно сильны, и на юге области», — рассказал инсайдер. При этом ранее тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ не него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Помимо Левченко и Садовникова на пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия») и эсер Владимир Пискайкин.

Закрытые соцопросы, проведенные тюменскими властями, показывают, что кандидат от КПРФ Иван Левченко опередит на выборах своего оппонента из ЛДПР Дениса Садовникова и займет второе место. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. На выборах главы региона 2018 года именно кандидат от ЛДПР Артем Зайцев занял второе место, набрав 12,96% голосов. «По данным опросов, Левченко обойдет Садовникова. Причина в том, что либерал-демократ малоизвестен в Югре, где позиции ЛДПР традиционно сильны, и на юге области», — рассказал инсайдер. При этом ранее тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев поставил Садовникову невыполнимую задачу — набрать на выборах не меньше 20% голосов. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ не него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Помимо Левченко и Садовникова на пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор («Единая Россия») и эсер Владимир Пискайкин.