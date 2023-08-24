24 августа 2023

Пермские власти озвучили прогнозы по зарплатам учителей. Скрин

Глава минобра Пермского края Кассина: зарплата учителей превысит 51 тысячу рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, образование
Учителя готовятся к началу учебного года Фото:

Министерство образования Пермского края раскрыло данные о зарплатах педагогов детсадов, школ, техникумов и колледжей, а также кружков и секций. Доходы учителей постоянно растут, а Прикамье занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню зарплат педагогов. Как говорится в докладе министра образования Пермского края Раисы Кассиной, по итогам 2023 года средняя зарплата школьного учителя составит 51 579 рублей в месяц.

«Общее образование: 2022 год — 47 220 рублей, прогноз на 2023 — 51 579 рублей. Дошкольное образование: 2022 год — 38 403 рубля, прогноз на 2023 — 40 781 рубль. Профессиональное образование: 2022 год — 48 474 рубля, прогноз на 2023 — 52 013 рублей. Дополнительное образование: 2022 год — 43 553 рубля, прогноз на 2023 — 47 132 рубля», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что речь идет о зарплатах педагогов, которые берут на себя классное руководство и кураторство.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги учителям вернули только после вмешательства прокуратуры.

Доходы педагогов растут, говорится в докладе Раисы Кассиной
Доходы педагогов растут, говорится в докладе Раисы Кассиной

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Министерство образования Пермского края раскрыло данные о зарплатах педагогов детсадов, школ, техникумов и колледжей, а также кружков и секций. Доходы учителей постоянно растут, а Прикамье занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню зарплат педагогов. Как говорится в докладе министра образования Пермского края Раисы Кассиной, по итогам 2023 года средняя зарплата школьного учителя составит 51 579 рублей в месяц. «Общее образование: 2022 год — 47 220 рублей, прогноз на 2023 — 51 579 рублей. Дошкольное образование: 2022 год — 38 403 рубля, прогноз на 2023 — 40 781 рубль. Профессиональное образование: 2022 год — 48 474 рубля, прогноз на 2023 — 52 013 рублей. Дополнительное образование: 2022 год — 43 553 рубля, прогноз на 2023 — 47 132 рубля», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Отмечается, что речь идет о зарплатах педагогов, которые берут на себя классное руководство и кураторство. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молодым педагогам не доплатили 690 тысяч рублей. Незаконно удержанные налоги учителям вернули только после вмешательства прокуратуры.
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