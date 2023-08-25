25 августа 2023

Президент Путин присвоил почетные звания свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин присвоил почетные звания четырем свердловчанам Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил четырем жителям Свердловской области почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ.

Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено докторам технических наук, главным научным сотрудникам лаборатории ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН» Юрию Коробову и Владимиру Костину. Завкафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева» Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ», следует из указа.

Также Путин выделил свердловского пожарного. Начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы №12» Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ».

Ранее российский лидер наградил трех свердловских активистов и спасателей. Он вручил им медали.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил четырем жителям Свердловской области почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено докторам технических наук, главным научным сотрудникам лаборатории ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН» Юрию Коробову и Владимиру Костину. Завкафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева» Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ», следует из указа. Также Путин выделил свердловского пожарного. Начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы №12» Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Ранее российский лидер наградил трех свердловских активистов и спасателей. Он вручил им медали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...