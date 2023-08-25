Президент Путин присвоил почетные звания свердловчанам 26 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 + Владимир Путин присвоил почетные звания четырем свердловчанам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил четырем жителям Свердловской области почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено докторам технических наук, главным научным сотрудникам лаборатории ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН» Юрию Коробову и Владимиру Костину. Завкафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева» Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ», следует из указа . Также Путин выделил свердловского пожарного. Начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы №12» Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Ранее российский лидер наградил трех свердловских активистов и спасателей. Он вручил им медали. Президент России Владимир Путин присвоил четырем жителям Свердловской области почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ. Звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено докторам технических наук, главным научным сотрудникам лаборатории ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН» Юрию Коробову и Владимиру Костину. Завкафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева» Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ», следует из указа. Также Путин выделил свердловского пожарного. Начальнику государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы №12» Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Ранее российский лидер наградил трех свердловских активистов и спасателей. Он вручил им медали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям