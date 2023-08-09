Свердловские активисты и спасатель удостоились награды от Путина

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин подписал указ о награждении 8 августа Фото:

Президент России Владимир Путин наградил за активную общественную деятельность и заслуги в организации и обеспечении пожарной безопасности трех свердловчан. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную общественную деятельность наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награды удостоены заместитель председателя исполкома свердловского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ и его председатель — Усов Игорь Николаевич и Хохлов Василий Борисович», — указано в документе.

Также награду вручили Виктору Агафонову — начальнику «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19». Он удостоен звания «Заслуженный работник пожарной охраны РФ».

Ранее Путин наградил двух свердловских работников Российской железной дороги и одного сотрудника ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ был подписан 20 июля.

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Президент России Владимир Путин наградил за активную общественную деятельность и заслуги в организации и обеспечении пожарной безопасности трех свердловчан. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «За активную общественную деятельность наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Награды удостоены заместитель председателя исполкома свердловского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ и его председатель — Усов Игорь Николаевич и Хохлов Василий Борисович», — указано в документе. Также награду вручили Виктору Агафонову — начальнику «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19». Он удостоен звания «Заслуженный работник пожарной охраны РФ». Ранее Путин наградил двух свердловских работников Российской железной дороги и одного сотрудника ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ был подписан 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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