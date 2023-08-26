Фонд развития промышленности Пермского края возглавила экс-чиновница минпромторга

У пермского фонда развития промышленности сменился руководитель
Исполняющим обязанности директора фонда развития промышленности Пермского края стала Алена Хомылева. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. Ранее Хомылева работала в краевом минпромторге.
«Исполняющий обязанности директора фонда Хомылева Алена Алексеевна. Руководитель с 21.08. 2023», — указано в СБИС.
Ранее исполняющим обязанности директора фонда был Александр Семынин. По данным СБИС, чистая прибыль фонда развития промышленности Пермского края составила по итогам 2022 года — 1 миллион 885 тысяч рублей.
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