26 августа 2023
25 августа 2023

Фонд развития промышленности Пермского края возглавила экс-чиновница минпромторга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
У пермского фонда развития промышленности сменился руководитель Фото:

Исполняющим обязанности директора фонда развития промышленности Пермского края стала Алена Хомылева. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. Ранее Хомылева работала в краевом минпромторге.

«Исполняющий обязанности директора фонда Хомылева Алена Алексеевна. Руководитель с 21.08. 2023», — указано в СБИС.

Ранее исполняющим обязанности директора фонда был Александр Семынин. По данным СБИС, чистая прибыль фонда развития промышленности Пермского края составила по итогам 2022 года — 1 миллион 885 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющим обязанности директора фонда развития промышленности Пермского края стала Алена Хомылева. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. Ранее Хомылева работала в краевом минпромторге. «Исполняющий обязанности директора фонда Хомылева Алена Алексеевна. Руководитель с 21.08. 2023», — указано в СБИС. Ранее исполняющим обязанности директора фонда был Александр Семынин. По данным СБИС, чистая прибыль фонда развития промышленности Пермского края составила по итогам 2022 года — 1 миллион 885 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...