В челябинском городе на рынке умерла женщина

Умершая женщина торговала на рынке
В Карталах Челябинской области 28 августа женщина умерла на рынке. Продавец работала в одном из павильонов.
«Напротив магазина „Аквариум“ женщину погружали в автомобиль „Ритуальные услуги“. Со слов очевидцев, женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — сообщает «Карталинская новь».
Происшествие случилось в оживленном месте. Рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова, в двух шагах от местного краеведческого музея и железнодорожной больницы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.