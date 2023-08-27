27 августа 2023

В челябинском городе на рынке умерла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Умершая женщина торговала на рынке Фото:

В Карталах Челябинской области 28 августа женщина умерла на рынке. Продавец работала в одном из павильонов.

«Напротив магазина „Аквариум“ женщину погружали в автомобиль „Ритуальные услуги“. Со слов очевидцев, женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — сообщает «Карталинская новь».

Происшествие случилось в оживленном месте. Рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова, в двух шагах от местного краеведческого музея и железнодорожной больницы.

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В Карталах Челябинской области 28 августа женщина умерла на рынке. Продавец работала в одном из павильонов. «Напротив магазина „Аквариум“ женщину погружали в автомобиль „Ритуальные услуги“. Со слов очевидцев, женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — сообщает «Карталинская новь». Происшествие случилось в оживленном месте. Рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова, в двух шагах от местного краеведческого музея и железнодорожной больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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