В челябинском городе на рынке умерла женщина

28 августа 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Умершая женщина торговала на рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталах Челябинской области 28 августа женщина умерла на рынке. Продавец работала в одном из павильонов. «Напротив магазина „Аквариум“ женщину погружали в автомобиль „Ритуальные услуги“. Со слов очевидцев, женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — сообщает «Карталинская новь». Происшествие случилось в оживленном месте. Рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова, в двух шагах от местного краеведческого музея и железнодорожной больницы.

В Карталах Челябинской области 28 августа женщина умерла на рынке. Продавец работала в одном из павильонов. «Напротив магазина „Аквариум“ женщину погружали в автомобиль „Ритуальные услуги“. Со слов очевидцев, женщина торговала здесь. Сегодня у нее случился инсульт», — сообщает «Карталинская новь». Происшествие случилось в оживленном месте. Рядом с перекрестком улиц Ленина и Калмыкова, в двух шагах от местного краеведческого музея и железнодорожной больницы.